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Автопром Машиностроение

АВТОВАЗ и Ростелеком подвели первые итоги проекта "Аврора-авто"

ТОЛЬЯТТИ. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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30 октября в рамках программы сотрудничества президент, председатель правления ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский и группа руководителей и специалистов российского IT-гиганта посетили площадку АО "АВТОВАЗ". Партнеры познакомились с производственными технологиями, осмотрели прототипы перспективных моделей LADA в дизайн-центре, провели тест-драйв опытного автомобиля LADA e-Aura. В ходе визита стороны подтвердили намерения по совместной разработке проекта "Система управления цифровой средой автомобиля на базе отечественной операционной системы "Аврора" (Аврора-Авто).

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Президент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов: "Сегодня автомобиль становится все больше похож на электронный девайс, и крайне важно, чтобы современное программное обеспечение, которое лежит в основе управления многими системами автомобиля, обладало не только функцией кибербезопасности, но и статусом технологического суверенитета. На это нас ориентируют указы президента РФ Владимира Владимировича Путина и национальные проекты. Проект "Аврора-Авто", который находится в начальной стадии реализации и к развитию которого мы сегодня сделали большой шаг, - это как раз пример направления к достижению этих целей".

Президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский: "Каждая из наших компаний проделала большой путь, и сегодня мы находимся на старте большого нового совместного проекта по созданию современных, устремленных в будущее систем управления автомобилями, создания с учетом необходимости решения задач технологического суверенитета страны — задач, которые поставили Президент и Правительство".

Напомним, трехстороннее соглашение АВТОВАЗа, компаний "ИТЭЛМА" и "Ростелеком" было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) в июне 2024 года.

Соглашение предусматривает совместную разработку, тестирование, внедрение и развитие операционной системы "Аврора" для мультимедийных устройств автомобиля, механизмов автопилотирования, систем подключенного автомобиля, включая использование технологий искусственного интеллекта и обработки больших данных для совершенствования продукции АО "АВТОВАЗ", а также создание цифровых продуктов под брендом LADA, объединенных в единую цифровую экосистему. Интеллектуальные транспортные системы, внедряемые группой "Ростелеком", будут взаимодействовать с автомобилями LADA через компоненты производства НПП "ИТЭЛМА". К настоящему моменту подготовлены техническое задание, финансово-экономическое обоснование, смета и иные документы, необходимые для софинансирования проекта. 23 октября 2024 года прототип головного устройства производства ИТЭЛМА с операционной системой "Аврора" был продемонстрирован заместителю министра промышленности и торговли Российской Федерации Василию Шпаку.

Гид потребителя

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Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

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