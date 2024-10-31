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Государство и Бизнес Экономическая политика

Новые инвесторы вложат в создание производств в Самарской области 400 млн рублей

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области инвесторы построят два новых производства.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

В ОЭЗ "Тольятти" запустят производство наполнителя из пенополиуретана для автомобильной промышленности. Заявку нового резидента в среду, 30 октября, одобрили члены Экспертного совета под председательством врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Инициатором стало ООО "Пенный берег". Запустить серийное производство предприятие намерено уже в 1 квартале 2025 года. Наполнитель из пенополиуретана будет использоваться для создания автомобильных сидений.

Размещение нового резидента в особой экономической зоне будет способствовать кооперации предприятий в сфере автопрома - предприятия уже обсуждают возможность и условия сотрудничества.

Особая экономическая зона "Тольятти" ежегодно входит в число наиболее эффективных инвестплощадок страны. Сегодня резидентами ОЭЗ являются 38 компаний, 19 из которых уже запустили свои производства. Это предприятия в сфере пищевой промышленности, машиностроения, фармацевтики, металлообработки и многих других. Инвесторы уже вложили в реализацию своих проектов более 53 млрд рублей, создали свыше трех тысяч новых рабочих мест.

"Мы планируем, что к концу 2027 года количество резидентов ОЭЗ "Тольятти" достигнет 44, объем вложенных инвестиций составит около 60 млрд рублей, количество созданных рабочих мест - порядка пяти тысяч. Продолжим создание объектов транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры третьей очереди ОЭЗ "Тольятти", - рассказал Дмитрий Богданов на заседании правительства, озвучивая итоги социально-экономического развития Самарской области в текущем году и прогноз до 2027 года.

Еще один новый проект станет резидентом ТОР "Тольятти". Инициатор намерен запустить производство тяжелых металлических конструкций для выпуска железобетонных изделий и специальных узлов для транспорта.

"Еще более 400 млн рублей инвестиций и 100 новых рабочих мест в копилку Самарской области! Работаем дальше!" - написал о новых проектах в своем ТГ-канале Дмитрий Богданов.

Как рассказал руководитель компании-инвестора Андрей Доскачинский, в ближайших планах - закупка оборудования, создание рабочих мест, обучение персонала и подготовка площадки под новое производство. "Статус резидента ТОР "Тольятти" дает хорошие условия для развития и реализации дальнейших планов", - отметил он.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит - в развитие Самарской области.

"Нам нужно выполнить поставленную президентом РФ задачу и обеспечить к 2030 году рост инвестиционной активности не менее чем на 60% по сравнению с предыдущим периодом. Всего за ближайшие пять лет планируем привлечь до 4 трлн рублей инвестиций в регион", - отметил губернатор на презентации программы социально-экономического развития Самарской области до 2029 года.

Поддержка бизнеса в Самарской области реализуется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

Гид потребителя

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