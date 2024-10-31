Новые инвесторы вложат в создание производств в Самарской области 400 млн рублей

В Самарской области инвесторы построят два новых производства.
В ОЭЗ "Тольятти" запустят производство наполнителя из пенополиуретана для автомобильной промышленности. Заявку нового резидента в среду, 30 октября, одобрили члены Экспертного совета под председательством врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.
Инициатором стало ООО "Пенный берег". Запустить серийное производство предприятие намерено уже в 1 квартале 2025 года. Наполнитель из пенополиуретана будет использоваться для создания автомобильных сидений.
Размещение нового резидента в особой экономической зоне будет способствовать кооперации предприятий в сфере автопрома - предприятия уже обсуждают возможность и условия сотрудничества.
Особая экономическая зона "Тольятти" ежегодно входит в число наиболее эффективных инвестплощадок страны. Сегодня резидентами ОЭЗ являются 38 компаний, 19 из которых уже запустили свои производства. Это предприятия в сфере пищевой промышленности, машиностроения, фармацевтики, металлообработки и многих других. Инвесторы уже вложили в реализацию своих проектов более 53 млрд рублей, создали свыше трех тысяч новых рабочих мест.
"Мы планируем, что к концу 2027 года количество резидентов ОЭЗ "Тольятти" достигнет 44, объем вложенных инвестиций составит около 60 млрд рублей, количество созданных рабочих мест - порядка пяти тысяч. Продолжим создание объектов транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры третьей очереди ОЭЗ "Тольятти", - рассказал Дмитрий Богданов на заседании правительства, озвучивая итоги социально-экономического развития Самарской области в текущем году и прогноз до 2027 года.
Еще один новый проект станет резидентом ТОР "Тольятти". Инициатор намерен запустить производство тяжелых металлических конструкций для выпуска железобетонных изделий и специальных узлов для транспорта.
"Еще более 400 млн рублей инвестиций и 100 новых рабочих мест в копилку Самарской области! Работаем дальше!" - написал о новых проектах в своем ТГ-канале Дмитрий Богданов.
Как рассказал руководитель компании-инвестора Андрей Доскачинский, в ближайших планах - закупка оборудования, создание рабочих мест, обучение персонала и подготовка площадки под новое производство. "Статус резидента ТОР "Тольятти" дает хорошие условия для развития и реализации дальнейших планов", - отметил он.
Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит - в развитие Самарской области.
"Нам нужно выполнить поставленную президентом РФ задачу и обеспечить к 2030 году рост инвестиционной активности не менее чем на 60% по сравнению с предыдущим периодом. Всего за ближайшие пять лет планируем привлечь до 4 трлн рублей инвестиций в регион", - отметил губернатор на презентации программы социально-экономического развития Самарской области до 2029 года.
Поддержка бизнеса в Самарской области реализуется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".
Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?