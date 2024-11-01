В Самаре может появиться музей Куйбышевской студии кинохроники

В Самаре рассмотрят вопрос появления музея Куйбышевской студии кинохроники. Об этом стало известно на заседании общественной комиссии по вопросам культуры при комитете по культуре, спорту, молодежной политике и туризму в Самарской губернской думы.
Председатель комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Елена Крылова пояснила: "Сегодня есть большая потребность в создании такого музея, ведь студия фиксировала важнейшие события в истории нашего региона: хронику времен Великой Отечественной войны, советского периода, когда Куйбышевская область была центром самолетостроения, ракетостроения, автомобилестроения. И все это отражено в документальном кино".
В ближайшее время будут проработаны вопросы о формате музея, его наполнении, коллекции.
"Министерство культуры дало поручение нашему краеведческому музею оценить, какие сохранились экспонаты и документы, и каковы перспективы появления такого музея", - пояснила Елена Крылова.
Последние комментарии
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)