В Самаре может появиться музей Куйбышевской студии кинохроники

В Самаре рассмотрят вопрос появления музея Куйбышевской студии кинохроники. Об этом стало известно на заседании общественной комиссии по вопросам культуры при комитете по культуре, спорту, молодежной политике и туризму в Самарской губернской думы.

Председатель комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Елена Крылова пояснила: "Сегодня есть большая потребность в создании такого музея, ведь студия фиксировала важнейшие события в истории нашего региона: хронику времен Великой Отечественной войны, советского периода, когда Куйбышевская область была центром самолетостроения, ракетостроения, автомобилестроения. И все это отражено в документальном кино".

В ближайшее время будут проработаны вопросы о формате музея, его наполнении, коллекции.

"Министерство культуры дало поручение нашему краеведческому музею оценить, какие сохранились экспонаты и документы, и каковы перспективы появления такого музея", - пояснила Елена Крылова.