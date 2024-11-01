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Преступления Происшествия

Тольяттинец покупал технику в кредит с помощью украденных личных данных

ТОЛЬЯТТИ. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти задержали 40-летнего местного жителя, которого обвиняют в серии мошенничеств. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, мужчина приобрел в интернете персональные данные россиян, создавал от их имени личные кабинеты на сайтах магазинов и покупал дорогостоящую бытовую технику. Получив покупки через курьера, он удалялся с сайта. Позже люди, личные данные которых украли, получали судебные претензии по кредитам, которые они не оформляли. В результате банкам, оформившим кредиты или рассрочки, был причинен ущерб более 1,2 млн рублей.

Чтобы не попасться, злоумышленник встречался с курьерами в местах, где не было камер видеонаблюдения, а продавал технику случайным людям. Он пользовался одноразовыми телефонами и не ходил в ломбарды, где пришлось бы показывать документы.

Когда тольяттинца задержали, у него изъяли сумки с похищенной техникой и множеством сим-карт с подробным описанием, где и когда совершено то или иное преступление. Мужчину отправили под стражу.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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