Тольяттинец покупал технику в кредит с помощью украденных личных данных

В Тольятти задержали 40-летнего местного жителя, которого обвиняют в серии мошенничеств. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, мужчина приобрел в интернете персональные данные россиян, создавал от их имени личные кабинеты на сайтах магазинов и покупал дорогостоящую бытовую технику. Получив покупки через курьера, он удалялся с сайта. Позже люди, личные данные которых украли, получали судебные претензии по кредитам, которые они не оформляли. В результате банкам, оформившим кредиты или рассрочки, был причинен ущерб более 1,2 млн рублей.

Чтобы не попасться, злоумышленник встречался с курьерами в местах, где не было камер видеонаблюдения, а продавал технику случайным людям. Он пользовался одноразовыми телефонами и не ходил в ломбарды, где пришлось бы показывать документы.

Когда тольяттинца задержали, у него изъяли сумки с похищенной техникой и множеством сим-карт с подробным описанием, где и когда совершено то или иное преступление. Мужчину отправили под стражу.