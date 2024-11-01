Тольяттинец покупал технику в кредит с помощью украденных личных данных

В Тольятти задержали 40-летнего местного жителя, которого обвиняют в серии мошенничеств. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии правоохранителей, мужчина приобрел в интернете персональные данные россиян, создавал от их имени личные кабинеты на сайтах магазинов и покупал дорогостоящую бытовую технику. Получив покупки через курьера, он удалялся с сайта. Позже люди, личные данные которых украли, получали судебные претензии по кредитам, которые они не оформляли. В результате банкам, оформившим кредиты или рассрочки, был причинен ущерб более 1,2 млн рублей.
Чтобы не попасться, злоумышленник встречался с курьерами в местах, где не было камер видеонаблюдения, а продавал технику случайным людям. Он пользовался одноразовыми телефонами и не ходил в ломбарды, где пришлось бы показывать документы.
Когда тольяттинца задержали, у него изъяли сумки с похищенной техникой и множеством сим-карт с подробным описанием, где и когда совершено то или иное преступление. Мужчину отправили под стражу.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек