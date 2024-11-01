Агропромышленный холдинг "Терра Нова" вложил 1 миллиард рублей в приобретение новой сельскохозяйственной техники

Группа Компаний "Терра Нова" в конце сельскохозяйственного сезона подвела итоги работы по обновлению парка техники. Основная задача — переориентация на продукцию российских предприятий и производителей из дружественных стран. За последние 2,5 года для обеспечения потребностей хозяйств, находящихся в Ленинградской, Псковской и Самарской областях, было приобретено около 50 единиц новейшей техники. Общий объем инвестиций в обновление парка сельскохозяйственной техники составил за этот период около 1 миллиарда рублей.

"Наш приоритет сейчас — замена части иностранной техники, которую прежде мы получали из западноевропейских государств и из-за океана, на технику российских производителей и продукцию предприятий из дружественных стран, а также поиск надежных отечественных партнеров по поставкам техники и ее обслуживанию, а также производство запчастей на территории России, — отмечает технический директор ГК "Терра Нова" Кирилл Кашкуров. — Это позволяет сокращать издержки, связанные простоями зарубежной техники в случае ее неисправности, — ведь сроки поставок необходимых запчастей увеличились очень значительно, заметно выросли и в целом затраты на ее техническое обслуживание. Переориентируясь теперь на технику российского производства и компаний из дружественных стран, мы получаем вполне реальный экономический эффект. В частности, снижается себестоимость заготовки кормов для обеспечения животных на наших фермах, а также на продажу. Впрочем, при этом мы по всем, по сути, направлениям, достигаем экономии, используя новую технику".

Среди самых необходимых, первоочередных приобретений, — мощные силосные комбайны "Ростсельмаш" (650 л. с.). В нынешнем году такие комбайны, стоимостью 33 млн руб. каждый, пополнили парки сельхозтехники племзаводов "Мыслинский" и "Новоладожский" в Ленинградской области и агрофирмы "Черская" в Псковской области. Зерновые комбайны "Ростсельмаш" моделей TORUM 785 и RSM 161 были закуплены еще в 2020–2021 годах и успешно используются в хозяйстве племзавода "Дружба" в Самарской области.

ГК "Терра Нова" для нужд своих хозяйств приобретает и другие виды техники. В частности, в 2021 году было закуплено несколько фронтальных погрузчиков — "Кировцев" у "Петербургского тракторного завода", а также погрузчики от китайских производителей. Приобретались опрыскиватели — они были только российского производства.

В планах ГК "Терра Нова" — продолжить обновление и модернизацию всего комплекса сельскохозяйственной техники. Наряду с заменой базовой техники, особое внимание будет уделяться обновлению навесного оборудования, необходимого для эффективной обработки почвы (плуга, дискаторы и др.), с приоритетом перехода на продукцию российских производителей. ГК "Терра Нова" напрямую работает с "Петербургским тракторным заводом" и "Ростсельмаш" — в хозяйства приезжают конструкторы, руководители, отвечающие за качество производства, общаются непосредственно с механизаторами и главными инженерами предприятий ГК "Терра Нова". Благодаря конструктивному взаимодействию удается находить оптимальные технические решения, которые снижают в итоге простои техники и улучшают эффективность работы сотрудников хозяйств на приобретаемой новой технике.