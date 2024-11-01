Агропромышленный холдинг "Терра Нова" вложил 1 миллиард рублей в приобретение новой сельскохозяйственной техники

Группа Компаний "Терра Нова" в конце сельскохозяйственного сезона подвела итоги работы по обновлению парка техники. Основная задача — переориентация на продукцию российских предприятий и производителей из дружественных стран. За последние 2,5 года для обеспечения потребностей хозяйств, находящихся в Ленинградской, Псковской и Самарской областях, было приобретено около 50 единиц новейшей техники. Общий объем инвестиций в обновление парка сельскохозяйственной техники составил за этот период около 1 миллиарда рублей.
"Наш приоритет сейчас — замена части иностранной техники, которую прежде мы получали из западноевропейских государств и из-за океана, на технику российских производителей и продукцию предприятий из дружественных стран, а также поиск надежных отечественных партнеров по поставкам техники и ее обслуживанию, а также производство запчастей на территории России, — отмечает технический директор ГК "Терра Нова" Кирилл Кашкуров. — Это позволяет сокращать издержки, связанные простоями зарубежной техники в случае ее неисправности, — ведь сроки поставок необходимых запчастей увеличились очень значительно, заметно выросли и в целом затраты на ее техническое обслуживание. Переориентируясь теперь на технику российского производства и компаний из дружественных стран, мы получаем вполне реальный экономический эффект. В частности, снижается себестоимость заготовки кормов для обеспечения животных на наших фермах, а также на продажу. Впрочем, при этом мы по всем, по сути, направлениям, достигаем экономии, используя новую технику".
Среди самых необходимых, первоочередных приобретений, — мощные силосные комбайны "Ростсельмаш" (650 л. с.). В нынешнем году такие комбайны, стоимостью 33 млн руб. каждый, пополнили парки сельхозтехники племзаводов "Мыслинский" и "Новоладожский" в Ленинградской области и агрофирмы "Черская" в Псковской области. Зерновые комбайны "Ростсельмаш" моделей TORUM 785 и RSM 161 были закуплены еще в 2020–2021 годах и успешно используются в хозяйстве племзавода "Дружба" в Самарской области.
ГК "Терра Нова" для нужд своих хозяйств приобретает и другие виды техники. В частности, в 2021 году было закуплено несколько фронтальных погрузчиков — "Кировцев" у "Петербургского тракторного завода", а также погрузчики от китайских производителей. Приобретались опрыскиватели — они были только российского производства.
В планах ГК "Терра Нова" — продолжить обновление и модернизацию всего комплекса сельскохозяйственной техники. Наряду с заменой базовой техники, особое внимание будет уделяться обновлению навесного оборудования, необходимого для эффективной обработки почвы (плуга, дискаторы и др.), с приоритетом перехода на продукцию российских производителей. ГК "Терра Нова" напрямую работает с "Петербургским тракторным заводом" и "Ростсельмаш" — в хозяйства приезжают конструкторы, руководители, отвечающие за качество производства, общаются непосредственно с механизаторами и главными инженерами предприятий ГК "Терра Нова". Благодаря конструктивному взаимодействию удается находить оптимальные технические решения, которые снижают в итоге простои техники и улучшают эффективность работы сотрудников хозяйств на приобретаемой новой технике.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами