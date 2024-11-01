Мошенники выманили у тольяттинских зоозащитников деньги, предназначавшиеся приюту для животных

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за интернет-мошенничества. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратилась 43-летняя зоозащитница и руководительница волонтерской организации. Она с другими волонтерами собрала 100 тыс. руб. приюту для животных. Перевести сумму решили через официальный сайт. Открыв первую ссылку, женщина заметила странный адрес, но не придала этому значения и все же перевела деньги. Связавшись же с приютом, она обнаружила, что средства те не получили. После этого волонтер сверила адрес сайта, куда отправила деньги, с адресом настоящего сайта приюта и поняла, что ее обманули.