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Преступления Происшествия

Мошенники выманили у тольяттинских зоозащитников деньги, предназначавшиеся приюту для животных

ТОЛЬЯТТИ. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти возбудили уголовное дело из-за интернет-мошенничества. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратилась 43-летняя зоозащитница и руководительница волонтерской организации. Она с другими волонтерами собрала 100 тыс. руб. приюту для животных. Перевести сумму решили через официальный сайт. Открыв первую ссылку, женщина заметила странный адрес, но не придала этому значения и все же перевела деньги. Связавшись же с приютом, она обнаружила, что средства те не получили. После этого волонтер сверила адрес сайта, куда отправила деньги, с адресом настоящего сайта приюта и поняла, что ее обманули.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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