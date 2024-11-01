В Самарской области завершилась рассылка налоговых уведомлений собственникам имущества

В региональном УФНС России сообщили, что рассылку "Почтой России" получили те физические лица, которые не подключены к сервису "Личный кабинет налогоплательщика". Для тех, кто подключен, уведомления выгружены в электронном виде.

Налоговое уведомление на бумаге также не получат граждане, направившие согласие на получение налоговых уведомлений через портал "Госуслуг".

Доступ к "Личному кабинету" осуществляется:

 с помощью логина и пароля, полученных при обращении в любом налоговом органе (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность);

 с использованием квалифицированной электронной подписи физического лица;

 пользователи портала "Госуслуги" могут подключиться к сервису с помощью подтвержденной учетной записи, для этого на стартовой странице "Личного кабинета" нужно выбрать ссылку "Войти через Госуслуги (ЕСИА)".

Получить уведомление и уплатить налоги за несовершеннолетних детей, в чьей собственности имеются объекты налогообложения, можно с помощью сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" во вкладке "Семейный доступ". Функционал сервиса позволяет отследить, уплатить и избежать накопления задолженности, которая начисляется на несовершеннолетнего, но взыскивается с его законного представителя.

Для того чтобы подключить функционал "Семейный доступ", необходимо:

- быть пользователем "Личного кабинета" как родителю, так и несовершеннолетнему ребенку;

- в "Личном кабинете" родителя выбрать "Добавить пользователя" и ввести логин (ИНН) ребёнка, далее - "Отправить запрос";

- требуется подтвердить запрос в "Личном кабинете" несовершеннолетнего.

Оплата налога за несовершеннолетнего осуществляется в разделе "Налоги", в котором необходимо выбрать фамилию, имя и отчество добавленного в список ребенка. В том же разделе можно посмотреть информацию о деталях начислений, проверить налоговое уведомление и историю проведенных операций.

Добавленные в такой список несовершеннолетние дети исключаются автоматически по достижении ими совершеннолетия.

УФНС России по Самарской области рекомендует гражданам проверить доступ в "Личный кабинет налогоплательщика", получить налоговое уведомление и оплатить налоги до 2 декабря 2024 года.