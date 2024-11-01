16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области борец избил мужчину за замечание Басманный суд арестовал начальника ОНД Самары Алексея Мамыкина за взятки Бастрыкин заинтересовался самарским конфликтом, в котором на подростков напали люди с травматическим оружием В Клявлинском районе сожитель разбил смартфон подруги, а та в отместку подвела его под статью В Самаре воспитатель детского сада лишилась 500 тыс. рублей по вине мошенников

Преступления Происшествия

В Самарской области борец избил мужчину за замечание

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 77
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ЧП произошло в Жигулевске еще 24 июля. Вскоре началось расследование. Но, как утверждают адвокаты потерпевшего, не все идет гладко.

Случившееся попало на видео. Летом записи разлетелись по соцсетям и СМИ.

"На видео запечатлено, как 24 июля ранее избитый молодой человек с окровавленным лицом подходит к подъезду дома, и тут агрессивная толпа из трех человек его настигает и пытается продолжить избиение, от чего их удерживают жители дома. Но одному из нападавших все же удается нанести несколько ударов, от чего пострадавший упал. Пострадавшего зовут Виктор, в результате нападения у него переломы костей черепа и лицевых костей. Как выяснилось, причиной группового избиения Виктора стало его замечание выпившим людям на громкое использование нецензурной лексики. По признанию Виктора, в моменте избиения, который не запечатлен на видео, второй нападавший в розовой футболке нанес ему удар бутылкой по голове, а нападавший в зеленой футболке нанес множество ударов", - комментирует представитель избитого мужчины, адвокат Бюро "Хальченко и Партнеры" Данила Болдырев.

По мнению адвоката, расследование началось стремительно, но далее почему-то был установлен только один подозреваемый в нападении по имени Руслан. На видео он в зеленой футболке, наиболее активный.

"Свою вину он отрицал. Сейчас он привлекается по статье 112 УК РФ, речь идет о причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений. По этой статье грозит уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы. Также имеется информация о том, что Руслан увлекался боевыми единоборствами", - комментирует адвокат.

Юристы прислали представителям медиа пресс-релиз, которым хотят привлечь внимание к проблеме, чтобы добиться наказания для всех участников нападения.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1