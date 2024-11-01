В Самарской области борец избил мужчину за замечание

ЧП произошло в Жигулевске еще 24 июля. Вскоре началось расследование. Но, как утверждают адвокаты потерпевшего, не все идет гладко.

Случившееся попало на видео. Летом записи разлетелись по соцсетям и СМИ.

"На видео запечатлено, как 24 июля ранее избитый молодой человек с окровавленным лицом подходит к подъезду дома, и тут агрессивная толпа из трех человек его настигает и пытается продолжить избиение, от чего их удерживают жители дома. Но одному из нападавших все же удается нанести несколько ударов, от чего пострадавший упал. Пострадавшего зовут Виктор, в результате нападения у него переломы костей черепа и лицевых костей. Как выяснилось, причиной группового избиения Виктора стало его замечание выпившим людям на громкое использование нецензурной лексики. По признанию Виктора, в моменте избиения, который не запечатлен на видео, второй нападавший в розовой футболке нанес ему удар бутылкой по голове, а нападавший в зеленой футболке нанес множество ударов", - комментирует представитель избитого мужчины, адвокат Бюро "Хальченко и Партнеры" Данила Болдырев.

По мнению адвоката, расследование началось стремительно, но далее почему-то был установлен только один подозреваемый в нападении по имени Руслан. На видео он в зеленой футболке, наиболее активный.

"Свою вину он отрицал. Сейчас он привлекается по статье 112 УК РФ, речь идет о причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений. По этой статье грозит уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы. Также имеется информация о том, что Руслан увлекался боевыми единоборствами", - комментирует адвокат.

Юристы прислали представителям медиа пресс-релиз, которым хотят привлечь внимание к проблеме, чтобы добиться наказания для всех участников нападения.