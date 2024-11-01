Жителя Самарской области будут судить за убийство знакомого

В Кинеле отправилось в суд уголовное дело местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 26 мая 2024 г. неоднократно судимый мужчина выпивал с 39-летним знакомым, поссорился с ним и ударил ножом. Пострадавший скончался на месте.
Обвиняемого отправили под стражу.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек