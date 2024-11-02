В Тольятти задержан участник мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП"

В Тольятти сотрудники полиции задержали участника мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП", сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В конце октября текущего года в дежурную часть отдела полиции по Центрального району за помощью обратилась 78-летняя местная жительница. Сотрудники полиции выяснили, что пенсионерка находилась дома, когда ей на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее сестра стала виновницей ДТП. Для того, чтобы помочь родственнице избежать уголовного наказания, как убеждал женщину незнакомец, необходимо передать деньги доверенному лицу. Женщина растерялась и положила трубку, после чего ей стали поступать звонки от неизвестных лиц на стационарный и сотовый телефон. Собеседники общались с пенсионеркой непрерывно, не давая связаться с родственниками и проверить информацию, пока к ней на такси не приехал молодой человек. Пенсионерка, следуя инструкциям, передала курьеру свыше 300 тыс. рублей. Когда злоумышленник уехал, а его сообщники перестали звонить, женщина связалась с сестрой и поняла, что стала жертвой мошенников.

Сотрудники уголовного розыска составили фоторобот курьера и ориентировали на розыск все наружные службы, направили запросы и получили ответы из различных организаций.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий появилась информация, что к хищению денежных средств причастен 19-летний местный житель. Полицейские задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный пояснил, что действовал по инструкции анонимного "куратора", с которым познакомился в социальной сети. Деньги пенсионерки он перевел на различные расчетные счета.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Расследование продолжается. Полицейские проверяют местного жителя на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города.