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Преступления Происшествия

В Самаре в суд направлено дело серийного похитителя велосипедов

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре перед судом предстанет 33-летний местный житель, обвиняемый в серии краж, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленник украл 42 велосипеда из подъездов жилых домов в шести районах Самары: Кировском, Промышленном, Советском, Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном. Преимущественно, транспортные средства находились на верхних этажах в общих коридорах, входную дверь которых преступник вскрывал. Велосипедные тросы мужчина также повреждал, после чего вместе с похищенным скрывался с места преступления.

Общий ущерб от противоправных действий самарца составил более 700 тыс. рублей. Как выяснили сотрудники полиции, похищенное имущество обвиняемый сбывал, а вырученные деньги тратил на личные нужды.

Ранее судимый более 14 раз обвиняемый признал свою вину. Возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1, 2,3 ст. 158 УК РФ "Кража", уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд Самары для рассмотрения по существу.

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