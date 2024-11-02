Самарцев предупредили о возможных задержках на переправе из-за непогоды

В связи с неблагоприятными погодными условиями движение на грузовой и пассажирских переправах может осуществляться с задержками, сообщает пресс-служба Самарского речного пассажирского предприятия.
"При дальнейшем ухудшении погоды возможна приостановка движения", — предупреждает перевозчик.
Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте и по телефонам 8(846)222-93-37, 89170114221.
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То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.