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Самарцев предупредили о возможных задержках на переправе из-за непогоды

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с неблагоприятными погодными условиями движение на грузовой и пассажирских переправах может осуществляться с задержками, сообщает пресс-служба Самарского речного пассажирского предприятия.

"При дальнейшем ухудшении погоды возможна приостановка движения", — предупреждает перевозчик.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте и по телефонам 8(846)222-93-37, 89170114221.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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