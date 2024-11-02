Самарцев предупредили о возможных задержках на переправе из-за непогоды

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В связи с неблагоприятными погодными условиями движение на грузовой и пассажирских переправах может осуществляться с задержками, сообщает пресс-служба Самарского речного пассажирского предприятия.