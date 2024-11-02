АКРА повысило кредитный рейтинг Т1 до уровня A+(RU) со стабильным прогнозом

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ООО "Т1" до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом. Рейтинг присвоен по национальной шкале для Российской Федерации.
Повышение кредитного рейтинга обусловлено продолжающимся ростом объемов бизнеса компании в совокупности с высокой рентабельностью и низкой долговой нагрузкой. Отдельно аналитики отметили высокий уровень ликвидности, обеспеченный доступом к диверсифицированным и значительным по объему источникам финансирования. Положительное влияние на оценку компании также оказало внедрение более прозрачной системы управления, развитие систем управления рисками и внутреннего контроля. В том числе важным фактором стало утверждение стратегии по направлениям бизнеса с динамикой выше средней по отрасли, учитывающей тенденции последних лет, включая импортозамещение, высокий спрос на финансовое и промышленное ПО.
Агентство отмечает устойчивый спрос на продукты и услуги холдинга: согласно отчетности по МСФО в 2023 году на разработку и продажу ПО приходилось 64% выручки. Кроме того, в 2023 году выручка и доход от операционной деятельности (FFO) выросли на 30 и 80% соответственно, а показатель рентабельности бизнеса увеличился до 43%.
Более подробная информация доступна на сайте агентства АКРА.
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.