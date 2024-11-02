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Экономика и бизнес

Самарский минтранс наметил основные точки взаимодействия с Куйбышевской железной дорогой

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Куйбышевская железная дорога и областной минтранс актуализируют совместную программу мероприятий по повышению безопасности граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. Такое решение принято в ходе встречи первого заместителя министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергея Карпова с руководством предприятия.

Куйбышевская железная дорога является одной из крупнейших магистралей в стране.  Ее эксплуатационная длина - 4,7 тыс. км. В пределах дороги на территории Самарской области расположено 163 железнодорожных переезда, из них 45 обслуживаются дежурными работниками, а 44 оборудовано устройствами заграждения. В настоящее время существует потребность в строительстве семи пешеходных переходов, пяти мостов и шести ограждений вдоль железнодорожных путей.

Обращения жителей о необходимости приведения в нормативное состояние переездов периодически поступают губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву и в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Сергей Карпов обсудил с железнодорожниками ситуацию в пос. Безенчук, жители которого просят обеспечить пешеходную доступность между железнодорожными путями.

Совместно с представителями железной дороги решено рассмотреть возможность организации дополнительного пешеходного перехода через железную дорогу под железнодорожным путепроводом. Кроме того, участники встречи обсудили варианты строительства нового пешеходного моста через железную дорогу в Сызрани, который много лет ждут жители.

Также был поднят вопрос продления существующего маршрута Самара - Тольятти с использованием скоростных электропоездов "Ласточка" до Новокуйбышевска. Соответствующее поручение дал глава региона Вячеслав Федорищев в ходе совещания с начальником Куйбышевской железной дороги Вячеславом Дмитриевым 23 июня 2024 года.

Сейчас АО "Самарская пассажирская пригородная компания" арендует у железнодорожников пять поездов "Ласточка" и два поезда "Волжский экспресс" для обеспечения пригородных перевозок по маршрутам Самара - Тольятти, Самара - Похвистнево и Самара - Сызрань. В 2023 г.  "Ласточками" воспользовалось 1,294 млн пассажиров, а за девять месяцев 2024 г. - 1,167 млн человек. Самара - Тольятти стал самым востребованным маршрутом в 2024 году.

Для продления этого маршрута до Новокуйбышевска в ближайшее время по поручению Сергея Карпова специалисты должны подобрать оптимальное для пассажиров расписание движения поездов.

"Мы приступили к разработке регионального стандарта транспортного обслуживания населения и созданию эффективной модели работы транспорта, в том числе железнодорожного. Для создания оптимального маршрута очень важно оценить время в пути, пассажиропоток и сравнить с затратами бюджета. Нужно оценить эффективность вложенного рубля", - отметим глава областного минтранса.

Также на встрече были подняты вопросы возобновления движения пригородных железнодорожных поездов от станции Жигулевское Море до Сызрани, эффективности запуска электричек до аэропорта Курумоч, обновления подвижного состава и другие совместные поручения главы региона.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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