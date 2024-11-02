Экс-сотрудника ИК-6 будут судить за взятые у заключенного 200 тыс. рублей

В Самаре отправилось в суд уголовное дело бывшего начальника отдела интендантского и хозяйственного обеспечения ФКУ ИК-6. Его обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
По версии следствия, в августе 2024 г. сотрудник ФСИН получил от осужденного 200 тыс. руб. за передачу пяти мобильных телефонов и зарядных устройств.
На время следствия обвиняемого отправили под домашний арест.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек