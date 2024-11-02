В Самарской области возбудили уголовное дело из-за фантомного ремонта школы

В Кинель-Черкасском районе Самарской области возбудили уголовное дело из-за махинаций с капремонтом школы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

21 декабря 2022 г. Центр материально-технического обеспечения образовательных организаций заключил с ООО "Отрадный Спецстрой" три муниципальных контракта на капремонт крыши школы с. Березняки. Сумма контракта составляла 1,5 млн рублей. На основании актов о приемке выполненных работ от 23 декабря 2022 г. подрядчик получил полную оплату.

Позже при прокурорской проверке обнаружилось, что ремонтировать кровлю вообще не требовалось, так как это было сделано еще в августе 2022 г. в рамках капитального ремонта всего здания. В результате ООО "Отрадный Спецстрой" не проводило никаких работ.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").