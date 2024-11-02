Справку об участии в СВО можно получать через МФЦ

С 1 ноября заработала система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО.

Статс-секретарь — заместитель Министра обороны России, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева отметила, что это очень важное решение, поскольку ранее единого стандарта таких документов не было. "Сейчас мы минимизируем бюрократические процедуры, что значительно ускорит процесс оказания помощи Героям", — добавила она.

Справку об участии в специальной военной операции можно получить в многофункциональных центрах, военкоматах или воинских частях, на портале "Госуслуги", а также в Военно-социальном центре (ВСЦ) Министерства обороны России и филиалах фонда. Кроме того, за ней можно обратиться в филиалы фонда "Защитники Отечества", где будут находиться представители ВСЦ. Они работают в ряде регионов — это Кузбасс, Новосибирская, Самарская, Тульская, Московская области и Краснодарский край. Такая практика будет распространена на филиалы фонда во всех регионах страны.

МФЦ Самарской области принял участие в пилотном проекте по тестированию нового сервиса. В тестировании сервиса были задействованы все 275 офисов МФЦ и территориально обособленных структурных подразделений (56 МФЦ и 219 ТОСП). По результатам тестирования все МФЦ и ТОСП, расположенные на территории Самарской области, готовы к оказанию сервиса.

МФЦ предоставляет следующие виды справок:

— об участии в специальной военной операции;

— о статусе члена семьи участника специальной военной операции.

Получить электронную справку может любой участник СВО, а также члены его семьи. Для этого необходим минимальный комплект документов. Работающая на базе ВСЦ информационная система позволяет оперативно подтвердить в воинской части или федеральном органе исполнительной власти необходимые сведения и запросить документы, подтверждающие участие СВО.

"Это обеспечит бесшовное взаимодействие фонда "Защитники Отечества" и Министерства обороны России для еще более эффективной поддержки наших Героев, позволит социальным координаторам фонда брать на сопровождение демобилизованных военнослужащих. Ветераны и их семьи получат возможность оперативно решать все свои вопросы. В то же время создается одно окно для действующих военнослужащих. Это значительно упрощает оказание поддержки", — подчеркнула Анна Цивилева.