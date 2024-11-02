Госкомпании закупили у самозанятых Самарской области товары и услуги на 74 млн рублей

Почти на 40% вырос объем закупок госкомпаний у самозанятых Самарской области и за девять месяцев 2024 года составил 74 млн рублей. Поставщикам этих компаний стали 85 самозанятых региона.
"Участие в закупках - это стабильный канал сбыта для предпринимателей. Все активнее в них участвуют и пользователи специального налогового режима. Они также используют возможность найти заказчиков из числа крупных предприятий - регулярно на площадке центра "Мой бизнес" мы проводим ярмарки кооперации, где крупные промышленные предприятия могут найти поставщиков в сегменте МСП", - сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Наиболее востребованными в системе закупок у самозанятых за три квартала текущего года стали вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества и страхования, профессиональные, научные и технические услуги, услуги в области творчества, искусств и развлечений, строительные работы, рекламные услуги и услуги по исследованию конъюнктуры рынка.
В целом по России общий объем закупок госкомпаний у самозанятых за три квартала 2024 года вырос в 1,5 раза и составил 8,13 млрд рублей. При этом количество поставщиков увеличилось на 20%.
"Последовательному увеличению объемов закупок у самозанятых способствует распространение на них преференций, которые есть у малого и среднего бизнеса в закупках. Это решение заметно упростило участие самозанятых в закупках по 223-ФЗ и помогло за год обеспечить прирост их объема на 54%, до 8,13 млрд рублей. Растет также и число самозанятых - участников закупок, сегодня их уже более семи тысяч", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Напомним, самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что и малый, и средний бизнес. Поддержка самозанятых - одно из ключевых направлений нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?