16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Госкомпании закупили у самозанятых Самарской области товары и услуги на 74 млн рублей "Пятёрочка" запускает "детский вторник" для родителей В Самарской области начал работать новый мусорный регоператор: что изменится В рамках нацпроекта "Производительность труда" самарский производитель клейкой ленты за полгода увеличил выработку на 12% Новые инвесторы вложат в создание производств в Самарской области 400 млн рублей

Государство и Бизнес Экономическая политика

Госкомпании закупили у самозанятых Самарской области товары и услуги на 74 млн рублей

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Почти на 40% вырос объем закупок госкомпаний у самозанятых Самарской области и за девять месяцев 2024 года составил 74 млн рублей. Поставщикам этих компаний стали 85 самозанятых региона.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Участие в закупках - это стабильный канал сбыта для предпринимателей. Все активнее в них участвуют и пользователи специального налогового режима. Они также используют возможность найти заказчиков из числа крупных предприятий - регулярно на площадке центра "Мой бизнес" мы проводим ярмарки кооперации, где крупные промышленные предприятия могут найти поставщиков в сегменте МСП", - сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Наиболее востребованными в системе закупок у самозанятых за три квартала текущего года стали вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества и страхования, профессиональные, научные и технические услуги, услуги в области творчества, искусств и развлечений, строительные работы, рекламные услуги и услуги по исследованию конъюнктуры рынка.

В целом по России общий объем закупок госкомпаний у самозанятых за три квартала 2024 года вырос в 1,5 раза и составил 8,13 млрд рублей. При этом количество поставщиков увеличилось на 20%.

"Последовательному увеличению объемов закупок у самозанятых способствует распространение на них преференций, которые есть у малого и среднего бизнеса в закупках. Это решение заметно упростило участие самозанятых в закупках по 223-ФЗ и помогло за год обеспечить прирост их объема на 54%, до 8,13 млрд рублей. Растет также и число самозанятых - участников закупок, сегодня их уже более семи тысяч", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Напомним, самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что и малый, и средний бизнес. Поддержка самозанятых - одно из ключевых направлений нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1