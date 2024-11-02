В Самарской области пройдут мероприятия ко Дню народного единства

4 ноября Самарская область вместе со всей страной отметит День народного единства. Этот день является символом сплоченности и единства многонациональных народов страны и учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от внешней агрессии польско-литовских интервентов. 4 ноября мы отмечаем не только историческую дату, но и важность консолидации в современном обществе.

Единство — важнейшее достояние самарской земли, где в дружбе и согласии живут люди различных национальностей и конфессий. В условиях беспрецедентных вызовов современности каждый житель региона сумел сохранить главные качества: отзывчивость, доброту, любовь к своему Отечеству.

Мероприятия, приуроченные к празднику, будут проходить в областном центре и во всех муниципальных районах региона. Запланированы культурные и образовательные события, выставки, концерты и спортивные мероприятия, отражающие многообразие культур и традиций народов, проживающих в Самарской области.

В Самаре на площади Куйбышева 4 ноября в 12.00 стартует митинг-концерт, посвященный Дню народного единства "В единстве народа — сила России!". Будет работать полевая кухня, представлена техника времен Великой Отечественной войны, посетители смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению маскировочных сетей и написать письма военнослужащим — участникам СВО.

Центральным событием 4 ноября станет открытие выставки трофейной техники с полей спецоперации "Сила V правде: гордость и Победа" на площади Куйбышева. Выставка откроется 4 ноября и будет работать до 10 ноября с 11.00 до 20.00. В связи с подготовкой и проведением Парада Памяти на площади Куйбышева, посвященного военному параду 7 ноября 1941 года, время работы 6 ноября — с 11.00 до 15.00, 7 ноября с 14.00 до 20.00. Посещение выставки будет бесплатным.

На площади Куйбышева покажут американский танк Abrams, подбитый бойцами 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. Руководил действиями расчета наш земляк, уроженец Кинеля Самарской области.

Также в экспозиции будут представлены бронетранспортеры М113, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобили Mastiff, Kirpi, образцы стрелкового и противотанкового вооружения и другие образцы западной военной техники, захваченной нашими военнослужащими. Важно, что историю экспонатов и разгрома вражеской техники будут рассказывать сами участники СВО.

Важным событием станет торжественное открытие выставки "Самара" в музее им. П. В. Алабина. Экспозиция начнет работу 4 ноября в 10.00. Выставка "Самара" — это продолжение завершившейся международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Решение о проведении региональной выставки о достижениях региона принял Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, анонсировав событие в ходе церемонии благодарности выставки-форума "Россия".

"Откроется масштабная выставка "Самара". Вместе с командой приняли такое решение. Сделаем так, чтобы наши жители узнали больше о родном крае. Будем показывать наш замечательный регион всей России, жителям других стран", — рассказал Глава региона.

Экспозиция выставки "Самара" расскажет об уникальных местах нашей области, традициях, достижениях в промышленности, науке, инновациях, сельском хозяйстве и других отраслях. В работе выставки примут участие все муниципальные образования. Из видеороликов и тематических буклетов посетители смогут узнать о региональных туристических маршрутах. Для взрослых и детей пройдут образовательные и творческие мастер-классы, посвященные истории праздника и культурному наследию народов Самарской области.

В ночь с 3 на 4 ноября пройдет традиционная всероссийская акция "Ночь искусств". В этом году ее мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом "Россия объединяет". Куда можно сходить и что посмотреть в эти дни смотрите здесь — https://vk.com/wall-121061747_38305.

Каждый житель Самарской области может присоединиться к Международной просветительской акции "Большой этнографический диктант". Онлайн ответить на вопросы можно до 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru, выбрав вкладку "Пройти Диктант".

В историческом парке "Россия — моя история" для школьников в рамках Дня народного единства пройдут экскурсии "Самара многонациональная" и "Наши славные победы". "Разговоры о важном" в образовательных организациях региона будут посвящены теме "Гостеприимная Россия".

Начиная с 22 октября и по 6 ноября в ряде образовательных учреждений региона пройдут лекции Российского общества "Знание". Традиционно инициативы просветительской организации широко масштабируются в просветительском центре "Знание.СамГТУ". Руководитель центра, лектор Общества "Знание" Егор Макаров вместе с историками, философами, правоведами проведут тематические встречи со студентами-политеховцами и гостями университета.

"День народного единства — праздник, который напоминает о подвигах народного ополчения, защитившего наше Отечество от иноземного вторжения и внутренних распрей. Именно на нас лежит ответственность за сохранение вековых традиций, героической истории, многонациональной культуры и незыблемых ценностей нашего народа", — отметил лектор.

В Новокуйбышевском нефтехимическом техникуме лекции проведет педагог-организатор, финалист конкурса "Лига экскурсоводов" Российского общества "Знание" Лариса Чулкова.

В этом году к просветительской деятельности под эгидой Российского общества "Знание" в Самарской области добавилась новая площадка — школа "Образовательный центр" в Смышляевке. Под методическим руководством советника директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями Натальи Королевой для школьников пройдет цикл лекций ко Дню единства.