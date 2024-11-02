В Самарской области пройдут мероприятия ко Дню народного единства

4 ноября Самарская область вместе со всей страной отметит День народного единства. Этот день является символом сплоченности и единства многонациональных народов страны и учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от внешней агрессии польско-литовских интервентов. 4 ноября мы отмечаем не только историческую дату, но и важность консолидации в современном обществе.
Единство — важнейшее достояние самарской земли, где в дружбе и согласии живут люди различных национальностей и конфессий. В условиях беспрецедентных вызовов современности каждый житель региона сумел сохранить главные качества: отзывчивость, доброту, любовь к своему Отечеству.
Мероприятия, приуроченные к празднику, будут проходить в областном центре и во всех муниципальных районах региона. Запланированы культурные и образовательные события, выставки, концерты и спортивные мероприятия, отражающие многообразие культур и традиций народов, проживающих в Самарской области.
В Самаре на площади Куйбышева 4 ноября в 12.00 стартует митинг-концерт, посвященный Дню народного единства "В единстве народа — сила России!". Будет работать полевая кухня, представлена техника времен Великой Отечественной войны, посетители смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению маскировочных сетей и написать письма военнослужащим — участникам СВО.
Центральным событием 4 ноября станет открытие выставки трофейной техники с полей спецоперации "Сила V правде: гордость и Победа" на площади Куйбышева. Выставка откроется 4 ноября и будет работать до 10 ноября с 11.00 до 20.00. В связи с подготовкой и проведением Парада Памяти на площади Куйбышева, посвященного военному параду 7 ноября 1941 года, время работы 6 ноября — с 11.00 до 15.00, 7 ноября с 14.00 до 20.00. Посещение выставки будет бесплатным.
На площади Куйбышева покажут американский танк Abrams, подбитый бойцами 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. Руководил действиями расчета наш земляк, уроженец Кинеля Самарской области.
Также в экспозиции будут представлены бронетранспортеры М113, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобили Mastiff, Kirpi, образцы стрелкового и противотанкового вооружения и другие образцы западной военной техники, захваченной нашими военнослужащими. Важно, что историю экспонатов и разгрома вражеской техники будут рассказывать сами участники СВО.
Важным событием станет торжественное открытие выставки "Самара" в музее им. П. В. Алабина. Экспозиция начнет работу 4 ноября в 10.00. Выставка "Самара" — это продолжение завершившейся международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Решение о проведении региональной выставки о достижениях региона принял Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, анонсировав событие в ходе церемонии благодарности выставки-форума "Россия".
"Откроется масштабная выставка "Самара". Вместе с командой приняли такое решение. Сделаем так, чтобы наши жители узнали больше о родном крае. Будем показывать наш замечательный регион всей России, жителям других стран", — рассказал Глава региона.
Экспозиция выставки "Самара" расскажет об уникальных местах нашей области, традициях, достижениях в промышленности, науке, инновациях, сельском хозяйстве и других отраслях. В работе выставки примут участие все муниципальные образования. Из видеороликов и тематических буклетов посетители смогут узнать о региональных туристических маршрутах. Для взрослых и детей пройдут образовательные и творческие мастер-классы, посвященные истории праздника и культурному наследию народов Самарской области.
В ночь с 3 на 4 ноября пройдет традиционная всероссийская акция "Ночь искусств". В этом году ее мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом "Россия объединяет". Куда можно сходить и что посмотреть в эти дни смотрите здесь — https://vk.com/wall-121061747_38305.
Каждый житель Самарской области может присоединиться к Международной просветительской акции "Большой этнографический диктант". Онлайн ответить на вопросы можно до 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru, выбрав вкладку "Пройти Диктант".
В историческом парке "Россия — моя история" для школьников в рамках Дня народного единства пройдут экскурсии "Самара многонациональная" и "Наши славные победы". "Разговоры о важном" в образовательных организациях региона будут посвящены теме "Гостеприимная Россия".
Начиная с 22 октября и по 6 ноября в ряде образовательных учреждений региона пройдут лекции Российского общества "Знание". Традиционно инициативы просветительской организации широко масштабируются в просветительском центре "Знание.СамГТУ". Руководитель центра, лектор Общества "Знание" Егор Макаров вместе с историками, философами, правоведами проведут тематические встречи со студентами-политеховцами и гостями университета.
"День народного единства — праздник, который напоминает о подвигах народного ополчения, защитившего наше Отечество от иноземного вторжения и внутренних распрей. Именно на нас лежит ответственность за сохранение вековых традиций, героической истории, многонациональной культуры и незыблемых ценностей нашего народа", — отметил лектор.
В Новокуйбышевском нефтехимическом техникуме лекции проведет педагог-организатор, финалист конкурса "Лига экскурсоводов" Российского общества "Знание" Лариса Чулкова.
В этом году к просветительской деятельности под эгидой Российского общества "Знание" в Самарской области добавилась новая площадка — школа "Образовательный центр" в Смышляевке. Под методическим руководством советника директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями Натальи Королевой для школьников пройдет цикл лекций ко Дню единства.
Последние комментарии
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)