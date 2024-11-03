16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более четырех часов оставались без света 222 жилых дома в двух посёлках в Большечерниговском районе В Самаре от сильных порывов ветра падали деревья В Самаре на ул. Ташкентской загорелся трамвай 25-го маршрута 19-летний рабочий погиб на стройке в Самаре На Волге у Самары столкнулись катер и теплоход

Чрезвычайные происшествия Происшествия

Более четырех часов оставались без света 222 жилых дома в двух посёлках в Большечерниговском районе

БОЛЬШАЯ ЧЕРНИГОВКА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 2 ноября, в 16:50 в ГУ МЧС России по Самарской области поступила информация об аварийном отключении на подстанции на ул. Физкультурный, 24 в пос. Поляков в Большечерниговском районе, об этом сообщили в пресс-службе Управления.

На время проведения работ без электроснабжения остались 222 частных жилых дома двух посёлках: Поляков и Кошки. Социально-значимые объекты под отключения не попали.

Для ликвидации происшествия привлекалось 19 человек, и семь единиц техники.

В 21:00 электроснабжение потребителей было восстановлено

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 26 июля 2024 10:10 Прокуратура закончила проверять экоотель "Маяк", где в феврале отравились дети

Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?

Светлана Струнина 05 июля 2024 07:50 ФСБ предотвратила теракт в Самаре

Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут

Дима Иванаев 10 марта 2023 19:32 В Самаре на ул. Молодогвардейской кирпичная стена рухнула на припаркованный во дворе автомобиль

Здравствуйте, есть контакты владельца?

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:46 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Если бы собаки чмновников рвали!!!

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:45 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Да такое сплошь и рядом во вс

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1