Более четырех часов оставались без света 222 жилых дома в двух посёлках в Большечерниговском районе

В субботу, 2 ноября, в 16:50 в ГУ МЧС России по Самарской области поступила информация об аварийном отключении на подстанции на ул. Физкультурный, 24 в пос. Поляков в Большечерниговском районе, об этом сообщили в пресс-службе Управления.

На время проведения работ без электроснабжения остались 222 частных жилых дома двух посёлках: Поляков и Кошки. Социально-значимые объекты под отключения не попали.

Для ликвидации происшествия привлекалось 19 человек, и семь единиц техники.

В 21:00 электроснабжение потребителей было восстановлено