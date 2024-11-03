Самарчанка хотела подработать и лишилась более 1 млн рублей

Жительница Самары, искавшая подработку, стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Менеджеру общества с ограниченной ответственностью, в одном из мессенджеров поступило заманчивое предложение. Неизвестный предложил женщине зарабатывать на рекламе отелей дальнего и ближнего зарубежья на различных интернет-платформах. Для пробы она написала несколько статей и отослала "работодателю", который сразу сообщил, что ему нужны реквизиты ее банковской карты для перечисления гонораров.

Самарчанка сделала все как требовал аферист. В результате с ее банковской карты было списано более 1 млн рублей. Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.