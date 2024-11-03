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Баскетбол Спорт

БК "Самара" переиграл "Енисей"

КРАСНОЯРСК. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Самара" в матче Единой Лиги ВТБ в Красноярске переиграла "Енисей" — 73:58, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: БК Самара

На старте матча самарцы позволили хозяевам чуть оторваться: 2:7 после трех сыгранных минут. Но стоило Ивану Пынько попасть издали — и волжане помчались вперед. Спустя четыре минуты Хейден Далтон и Антон Карданахишвили подытожили отрезок, выигранный со счетом 12:2 и подаривший "Самаре" лидерство. Еще один рывок, на этот раз выигранный со счетом 12:1 — и к середине второго периода после попаданий Насира Брукса и Ивана Пынько наше преимущество достигло уже "+13" (26:13). К большому перерыву соперник отыграл половину отставания, но "Самара" вполне уверенно лидировала — 35:29.

Хозяева продолжили погоню и после перерыва, подобравшись на расстояние в один точный бросок (39:37). Пара попаданий от Антона Карданахишвили помогла гостям оставаться чуть впереди, но лишь на несколько минут. Теперь уже "Енисей" организовал рывок (11:2) — и за полторы минуты до завершения третьего периода самарцы уже были в отстающих: 47:52. Впрочем, за эти полторы минуты Александр Гудумак, набрав 4 очка, успел свести отставание к минимуму. Капитан продолжил солировать и в начале заключительной четверти, двумя своими попаданиями вернув нашей команде лидерство. Но она и не подумала останавливаться! Рывок 18:0 — и вновь "+13", 65:52 за семь минут до финальной сирены. Не расслабляясь, гости довели встречу до уверенной победы.

73:58 — победа "Самары".

Следующий матч БК "Самара" проведет на своей площадке: 7 ноября "Самара" примет "Енисей".

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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