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Преступления Происшествия

Жительница Октябрьска ограбила бывшую соседку, угрожая ей скальпелем

ТОЛЬЯТТИ. 4 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в разбойном нападении на местную жительницу, сообщат ГУ МВД по Самарской области.

В конце октября текущего года в отдел полиции по Комсомольскому району У МВД России Тольятти поступила информация о разбойном нападении на местную жительницу 1949 года рождения в квартире по месту жительства.

Заявительница пояснила прибывшим полицейским, что к ней в гости зашла бывшая соседка, в какой-то момент она, угрожая предметом, похожим на медицинский скальпель, похитила у нее деньги, банковские карты и сотовый телефон, после чего скрылась. Общая сумма причиненного потерпевшей ущерба составила около 70 тыс. рублей.

Со слов пенсионерки оперативники составили ориентировку с приметами злоумышленницы и направили ее наружным службам полиции.

Сотрудники уголовного розыска изучили выписку по расчетному счёту пострадавшей и установили, что подозреваемая расплатилась картой в одном из продуктовых магазинов и изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлена подозреваемая. Ей оказалась жительница Октябрьска, ранее судимая за имущественные преступления.

Сотрудники уголовного розыска задержали женщину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса, злоумышленница признала свою вину в совершении противоправного деяния, пояснив, что ей нужны были денежные средства на личные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района СУ Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Расследование продолжается.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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