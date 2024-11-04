Семья из Самарской области победила во всероссийском конкурсе "Семья года"

Многодетная семья Сергеевых из Исаклинского района Самарской области оказалась в числе победителей всероссийского конкурса "Семья года", сообщает "КП-Самара". Она стала лучшей в номинации "Сельская семья". Всего в 2024 г. дипломы победителей получили 88 семей из разных регионов.

Сергей и Оксана Сергеевы из села Самсоновка Исаклинского района вместе они уже 26 лет. Они воспитывают шестерых детей. Старшая дочь София отучилась в Самарском государственном экономическом университете. Сначала работала в Самаре, но потом все равно переехала в деревню, чтобы работать учителем в соседнем селе. Вторая дочь Роза заканчивает пятый курс в СамГМУ, учится на медика. Среднему сыну Кириллу 18 лет, он учится на первом курсе Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Сын Дмитрий в этом году заканчивает 11 класс, участвует в военно-патриотических сборах. Дочка Алена учится в 7 классе, участвует в конкурсах чтецов, пишет стихи. Младшему сыну Антону — всего 4 года.

Семья содержит крупное фермерское хозяйство. У них около 60 коров и цех по производству молочной продукции. Выпускают молоко, а также творог, кефир и сметану. Развить свое производство им помогли гранты и собственное трудолюбие. Историю рода Сергеевы хранят и даже собирают собственное генеалогическое древо.

"Мы производим молоко. Пастеризуем и отправляем на реализацию в магазины Кинель-Черкасского и Исаклинского районов. Это наиболее выгодное дело. Для себя делаем творог, сметану, сливочное масло, кефир, ряженку. Объемы производства — 300 литров молока в сутки", — рассказывает Оксана.

Все хозяйство держится исключительно на плечах семьи. Дети знают, как подоить корову, как ее покормить, убрать хлев, налить воды и заготовить сено. Сейчас, правда, процесс содержания крупного рогатого скота стал более автоматизированным. Появились автопоилки, доильные аппараты. Это немного освобождает руки для других не менее важных дел. Так, Сергей собственноручно построил ферму и баню.

По хозяйству помогают два наемных работника, которые пасут скот. Свое сено и фуражное зерно выращивают на 100 гектарах. В основном сеют многолетние травы.

Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса "Семья года" состоялась 19 октября в Кремлевском дворце. Туда Сергеевы выбрались всем семейством.

Семьям с детьми в России полагается широкий спектр мер поддержки, которые предусмотрены нацпроектом "Демография". С 2025 г. будет запущен новый нацпроект "Семья". В Самарской области для многодетных семей действует 38 мер поддержки.