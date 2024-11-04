16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Боец тольяттинского спецназа удостоен звания Героя РФ В регионе прогнозируют сильный снегопад Семья из Самарской области победила во всероссийском конкурсе "Семья года" В День народного единства в Самаре открылась выставка трофейной техники "Сила V правде — гордость и победа" В муниципалитетах региона ликвидируют образовавшиеся ранее стихийные свалки

Общество

Семья из Самарской области победила во всероссийском конкурсе "Семья года"

САМАРА. 4 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Многодетная семья Сергеевых из Исаклинского района Самарской области оказалась в числе победителей всероссийского конкурса "Семья года", сообщает "КП-Самара". Она стала лучшей в номинации "Сельская семья". Всего в 2024 г. дипломы победителей получили 88 семей из разных регионов.

Сергей и Оксана Сергеевы из села Самсоновка Исаклинского района вместе они уже 26 лет. Они воспитывают шестерых детей. Старшая дочь София отучилась в Самарском государственном экономическом университете. Сначала работала в Самаре, но потом все равно переехала в деревню, чтобы работать учителем в соседнем селе. Вторая дочь Роза заканчивает пятый курс в СамГМУ, учится на медика. Среднему сыну Кириллу 18 лет, он учится на первом курсе Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Сын Дмитрий в этом году заканчивает 11 класс, участвует в военно-патриотических сборах. Дочка Алена учится в 7 классе, участвует в конкурсах чтецов, пишет стихи. Младшему сыну Антону — всего 4 года.

Семья содержит крупное фермерское хозяйство. У них около 60 коров и цех по производству молочной продукции. Выпускают молоко, а также творог, кефир и сметану. Развить свое производство им помогли гранты и собственное трудолюбие. Историю рода Сергеевы хранят и даже собирают собственное генеалогическое древо.

"Мы производим молоко. Пастеризуем и отправляем на реализацию в магазины Кинель-Черкасского и Исаклинского районов. Это наиболее выгодное дело. Для себя делаем творог, сметану, сливочное масло, кефир, ряженку. Объемы производства — 300 литров молока в сутки", — рассказывает Оксана.

Все хозяйство держится исключительно на плечах семьи. Дети знают, как подоить корову, как ее покормить, убрать хлев, налить воды и заготовить сено. Сейчас, правда, процесс содержания крупного рогатого скота стал более автоматизированным. Появились автопоилки, доильные аппараты. Это немного освобождает руки для других не менее важных дел. Так, Сергей собственноручно построил ферму и баню.

По хозяйству помогают два наемных работника, которые пасут скот. Свое сено и фуражное зерно выращивают на 100 гектарах. В основном сеют многолетние травы.

Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса "Семья года" состоялась 19 октября в Кремлевском дворце. Туда Сергеевы выбрались всем семейством.

Семьям с детьми в России полагается широкий спектр мер поддержки, которые предусмотрены нацпроектом "Демография". С 2025 г. будет запущен новый нацпроект "Семья". В Самарской области для многодетных семей действует 38 мер поддержки.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Калинов 29 октября 2024 12:15 Объекты "Т Плюс" посетил и.о. главы Самары Иван Носков

"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Александр Калинов 25 октября 2024 12:51 Михаил Захаров, "ЭкоСтройРесурс": "Передаем новому регоператору отлаженный механизм"

если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

John Doe 16 октября 2024 21:30 В Самарской области продолжается заявочная кампания проекта "Амбассадоры активности"

А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)

Фото на сайте

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1