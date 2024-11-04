Из ТРК в Самаре эвакуировали 300 человек из-за пригоревшей в микроволновке пищи

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В понедельник, 4 ноября, в 13:28 в ГУ МЧС России по Самарской области поступила информация о срабатывании пожарной сигнализации в здании ТРК на Московском шоссе 18 км, 25а в Кировском районе, сообщили в пресс-службе Управления.