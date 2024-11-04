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Власть и политика

В Самаре открылась выставка, посвященная достижениям Самарской области

САМАРА. 4 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 4 ноября, в День народного единства, состоялось торжественное открытие выставки "Самара" в музее им. П. В. Алабина, она станет продолжением экспозиционного проекта "Россия", представленного в 2024 г. на ВДНХ в Москве.

"Сегодняшняя выставка создана по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Во время проведения выставки "Россия" на ВДНХ он пригласил жителей всех регионов нашей страны посетить выставку "Самара". Но, в первую очередь, она открыта для жителей Самарской области для того, чтобы они узнали еще больше о разных уголках нашей губернии, великой истории региона, достижениях и планах в промышленности, науке и инновациях, традициях и культуре народов, проживающих в Самарской области, у гостей будет возможность познакомиться с ее потенциалом социально-экономического развития. Одним из важнейших на сегодняшний день направлений для региона является развитие туризма, привлечение гостей из других регионов и стран. Поэтому этой сфере на выставке уделено отдельное внимание, в том числе посетители выставки ознакомятся с календарем событий и узнают, какие фестивали и масштабные мероприятия ожидают туристов и жителей Самарской области", — рассказал вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.

За время работы выставки "Самара" будут представлены все 37 муниципальных образований Самарской области, каждую неделю будут проводиться тематические дни городских округов и муниципальных районов. На отдельных площадках будут проходить всевозможные мастер-классы, проводиться полезные лекции, творческие встречи с известными людьми, различные квизы об истории Самарской области, работают игровые зоны.

На выставке представлены современные мультимедийные технологии. В том числе — технология создания виртуальной реальности. Зона оснащена 5 комплектами VR очков, которые позволяют посетителям погружаться в виртуальные миры. В этих очках участники могут смотреть специально подготовленные видеоролики о Самарском регионе, познакомиться с его природными красотами, историческими достопримечательностями и культурными событиями. Очки смешанной реальности предоставляют пользователям возможность не только видеть виртуальные объекты, но и взаимодействовать с ними в реальном пространстве. Интерактивный проект по сборке ракеты позволяет участникам шаг за шагом собирать модель ракетоносителя, а затем запускать его в космос. Участники могут наблюдать все этапы подготовки и старта ракеты, почувствовать себя настоящими инженерами и исследователями космоса.

"Меня больше всего поразил кинетический экран — это настоящая изюминка этой выставки. Я еще никогда такого не видел и, когда я подошел к нему первый раз, то не мог оторваться. Приходите на выставку "Самара", потому что это нужно увидеть своими глазами, здесь вы узнаете много нового о нашем родном регионе", — поделился своими впечатлениями гость выставки Кирилл Ермоленко.

Первая неделя работы выставки будет посвящена городу Самаре, развитию ее промышленного и научно-технологического потенциала, на площадке расскажут о спортивных достижениях самарских спортсменов, также работает сектор креативных индустрий, на которой будут представлены успешные бизнес-проекты предпринимателей Самарской области.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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