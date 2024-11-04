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Общество

В первый день выставку трофейной техники в Самаре посетило более 40 тыс. человек

САМАРА. 4 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 4 ноября, на площади Куйбышева открылась первая в России передвижная выставка трофейной техники НАТО "Сила V правде — гордость и победа". Танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили, вездеходы, произведенные в США, Великобритании, Германии Австрии, Турции и на Украине были захвачены военнослужащими группировки войск "Центр" на донецком и авдеевском направлениях СВО. В числе экспонатов — танк Abrams, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer, бронетранспортеры М113, Kirpi, и другие образцы автобронетанковой техники.

"Главная задача выставки — развеять миф о непобедимости западного вооружения. Наши военнослужащие давно в этом убедились, уничтожают эту технику каждый день, приближая нашу общую Победу", — отметил руководитель выставки майор Джангар Даров.

В первый день работы на выставке побывали более 40 тыс. жителей Самары и гостей города. Среди посетителей было много семей с детьми и молодежи.

Среди экспонатов трофейной выставки на площади Куйбышева — танк Abrams. Впервые на передовой его подбили бойцы 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. Командир разведывательно-ударного взвода, уничтожившего американский танк — наш земляк, младший лейтенант с позывным Коловрат. На площадь пришли его супруга, сын и мама.

"Чувствую гордость за своего супруга", — поделилась супруга военнослужащего.

"Глядя на эту технику, мы понимаем, что здесь — героизм, мужество, смелость каждого парня, не только моего сына", — рассказала мама героя.

На площади Куйбышева в день открытия угощали солдатской кашей и горячим чаем. Желающие могли принять участие в мастер-классах по изготовлению маскировочных сетей. Работал мобильный пункт отбора на военную службу, где можно было узнать обо всех условиях заключения контракта. Напомним, в октябре была увеличена единовременная выплата при поступлении на военную службу по контракту. Теперь она составляет 2 млн рублей. Всего за первый год службы военнослужащий может заработать 4,5 млн рублей.

Выставка будет работать до 10 ноября с 11:00 до 20:00. В связи с подготовкой и проведением Парада Памяти на площади Куйбышева время работы 6 ноября — с 11:00 до 15:00, 7 ноября с 14:00 до 20:00.

Вход на выставку свободный.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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