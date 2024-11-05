НОВИКОМ привлечет талантливую кубинскую молодежь в МГТУ им. Н.Э. Баумана

Дочерний банк Госкорпорации Ростех стал официальным представителем МГТУ им. Н. Э. Баумана в Республике Куба. Соответствующее удостоверение НОВИКОМ получил в рамках II Всероссийского конгресса "Русский инженер".

Банк будет представлять МГТУ им. Н. Э. Баумана на Кубе, налаживая процессы образовательной миграции между Москвой и Гаваной. Свидетельство амбассадорства ректор ведущего российского технического вуза Михаил Гордин передал директору представительства НОВИКОМа в Гаване Татьяне Дундуковой в рамках II Всероссийского конгресса с международным участием "Русский инженер". Стороны уверены, что совместный проект Бауманки и НОВИКОМа увеличит привлекательность российских образовательных программ для перспективной кубинской молодежи. Также сотрудничество повысит статус российского образования на международной арене.

НОВИКОМ ведет активную работу в республике Куба. Летом этого года банк первым из отечественных фининститутов открыл представительство на острове свободы. Его деятельность направлена на поддержку продвижения отечественных промышленных предприятий в республике, а также развитие двусторонних торгово-инвестиционных связей.

Имея свое представительство на Кубе, а значит четко понимая геополитические и экономические особенности страны, НОВИКОМ имеет возможности содействовать привлечению молодых кубинцев для обучения инженерным специальностям в Университете им. Н. Э. Баумана.

"НОВИКОМ уделяет особое внимание вопросам кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности. Поэтому поддержка молодежной политики в области технического образования — важное направление деятельности дочернего банка Ростеха. Привлекая в Россию профессионалов из разных уголков мира, предоставляя им возможность получить высшее образование в наших престижных вузах, мы укрепляем образ нашей страны как открытого и передового государства", — подчеркнула директор представительства НОВИКОМа в Гаване — Куба Татьяна Дундукова.

Конгресс "Русский инженер" прошел с 30 октября по 1 ноября. Крупное отраслевое мероприятие было посвящено развитию инженерного образования и технологий в России.