CARCADE снижает стоимость страхования для спецтехники LGCE при оформлении лизинга

Компания CARCADE совместно со страховым партнёром "Росгосстрах" запустили специальную программу по страхованию спецтехники бренда LGCE. При оформлении в лизинг применяется эксклюзивная скидка на полис страхования.

В рамках программы клиентам CARCADE доступен тариф 0,32% от стоимости спецтехники без франшизы. Тариф распространяется на экскаватор-погрузчик LGCE B877 и фронтальный погрузчик L936, экскаваторы E6150, E6210 и Е635, Е7150, автогрейдер G9165 и каток RS. Срок страхования по специальной программе равен сроку договора лизинга (но не более 60 мес.) и не ограничивается первым годом — второй и последующие годы сохраняется акционный тариф первого года. Предложение действует только на новую технику.

Так, например, при оформлении лизинга на колёсный экскаватор LGCE E7150F за 12,5 млн рублей страховая премия при тарифе 0,32% составит 40 000 рублей, а для автогрейдера G9165F стоимостью 12,3 млн рублей — 39 360 рублей. Также доступны широкие параметры для настройки сделки: аванс от 0 до 50%, срок от 6 до 60 месяцев, равные, убывающие, сезонные или гибкие графики платежей. Полный перечень участвующих в программе моделей можно получить у финансовых консультантов CARCADE.

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, регистрация в Гостехнадзоре, круглосуточная программа автопомощи на дорогах.

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30, у финансовых консультантов CARCADE или на сайте компании.