В Самаре задержали мошенника, оформлявшего микрозаймы на жителей Поволжья

В Самаре задержали жителя Ульяновска, подозреваемого в серии мошенничеств и незаконном доступе к компьютерной информации. Об этом сообщает МВД России.
По версии следствия, с сентября 2023 г. мужчина ездил по регионам Поволжья, покупал множество сим-карт и с помощью них получал доступ к учетным записям прежних владельцев симок на портале Госуслуг. Далее злоумышленник оформлял на имена этих людей микрозаймы, а деньги забирал себе.
В июне 2024 г. подозреваемого объявили в федеральный розыск, но он менял телефоны, не появлялся по месту регистрации, жил на съемных квартирах. В итоге задержали мужчину в Самаре. При обыске у него нашли пять смартфонов, банковские и сим-карты.
Теперь мужчину отправили под стражу в Саранск, возбуждены уголовные дела. Подозреваемого проверяют на причастность к более чем 500 аналогичным преступлениям в отношении жителей Мордовии.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек