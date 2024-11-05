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Преступления Происшествия

В Самаре задержали мошенника, оформлявшего микрозаймы на жителей Поволжья

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре задержали жителя Ульяновска, подозреваемого в серии мошенничеств и незаконном доступе к компьютерной информации. Об этом сообщает МВД России.

По версии следствия, с сентября 2023 г. мужчина ездил по регионам Поволжья, покупал множество сим-карт и с помощью них получал доступ к учетным записям прежних владельцев симок на портале Госуслуг. Далее злоумышленник оформлял на имена этих людей микрозаймы, а деньги забирал себе.

В июне 2024 г. подозреваемого объявили в федеральный розыск, но он менял телефоны, не появлялся по месту регистрации, жил на съемных квартирах. В итоге задержали мужчину в Самаре. При обыске у него нашли пять смартфонов, банковские и сим-карты.

Теперь мужчину отправили под стражу в Саранск, возбуждены уголовные дела. Подозреваемого проверяют на причастность к более чем 500 аналогичным преступлениям в отношении жителей Мордовии.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

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