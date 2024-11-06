В Самарской области стали реже заключать браки и разводиться

С января по август 2024 года в Самарской области был зафиксирован спад разводящихся и брачующихся. Информация отражена в докладе Самарастата о социально-экономическом положении региона за январь - сентябрь текущего года.

Так, если в 2023 году было заключено 13200 браков и 9270 разводов, то в нынешнем — уже 12362 брака и 8621 развод.

"По сравнению с январем-августом 2023 года в январе–августе 2024 года число зарегистрированных браков уменьшилось на 6,3%, число разводов сократилось на 7,0%. В целом по области на 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 697 распавшихся (в январе–августе 2023 года — 702)", — рассказали в службе статистики.

Кроме того, в регионе в очередной раз упала рождаемость: число родившихся по сравнению с январем-августом 2023 года уменьшилось на 6,6%, а число умерших увеличилось на 3,3%, превысив число родившихся в 1,9 раза (в январе–августе 2023 года — в 1,7 раза).

Более конкретные данные, представленные Самарастатом, выглядят следующим образом: с января по август 2024 г. в регионе родилось 15340 человек (16422 — в 2023 г.), умерло 29218 человек (28287 — в прошлом году). При этом за указанный период в 2024 году умерло меньше детей до 1 года (69 малышей), чем в прошлом (83 ребенка).