16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более 1500 заявок получил кадровый центр Самарской области на платформе "Мероприятия кадровых центров" Школьникам Самарской области расскажут про технологии магазина приложений на "Уроке цифры" В Самарской области стали реже заключать браки и разводиться В ближайшие дни в Самарской области сохранятся гололедица и снежный накат В Самарской области на дорогах ожидается гололедица и снежный накат

Общество

В Самарской области стали реже заключать браки и разводиться

САМАРА. 6 НОЯБРЯ.
Авторы:
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С января по август 2024 года в Самарской области был зафиксирован спад разводящихся и брачующихся. Информация отражена в докладе Самарастата о социально-экономическом положении региона за январь - сентябрь текущего года.

Так, если в 2023 году было заключено 13200 браков и 9270 разводов, то в нынешнем — уже 12362 брака и 8621 развод.

"По сравнению с январем-августом 2023 года в январе–августе 2024 года число зарегистрированных браков уменьшилось на 6,3%, число разводов сократилось на 7,0%. В целом по области на 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 697 распавшихся (в январе–августе 2023 года — 702)", — рассказали в службе статистики.

Кроме того, в регионе в очередной раз упала рождаемость: число родившихся по сравнению с январем-августом 2023 года уменьшилось на 6,6%, а число умерших увеличилось на 3,3%, превысив число родившихся в 1,9 раза (в январе–августе 2023 года — в 1,7 раза).

Более конкретные данные, представленные Самарастатом, выглядят следующим образом: с января по август 2024 г. в регионе родилось 15340 человек (16422 — в 2023 г.), умерло 29218 человек (28287 — в прошлом году). При этом за указанный период в 2024 году умерло меньше детей до 1 года (69 малышей), чем в прошлом (83 ребенка).

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Грета Отто 05 ноября 2024 13:57 В муниципалитетах региона ликвидируют образовавшиеся ранее стихийные свалки

Какое отношение минсельхоз имеет к мусору???

Галина Волга. Васькова 02 ноября 2024 08:42 В Самаре увеличат предельный тариф на отопление

Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут

Александр Калинов 29 октября 2024 12:15 Объекты "Т Плюс" посетил и.о. главы Самары Иван Носков

"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Александр Калинов 25 октября 2024 12:51 Михаил Захаров, "ЭкоСтройРесурс": "Передаем новому регоператору отлаженный механизм"

если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?

Фото на сайте

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1