Более 1500 заявок получил кадровый центр Самарской области на платформе "Мероприятия кадровых центров"

В рамках проекта комплексной модернизации службы занятости в Самарской области была создана платформа "Мероприятия кадровых центров". Она содержит информацию о карьерных мероприятиях 32 кадровых центров региона.
С апреля текущего года подано 596 заявок на участие в ярмарках вакансий, 513 — на участие в тематических сообществах при ЦЗН, 319 — на участие в открытых отборах работодателей. Кроме того, 163 человека подали заявки на тренинг "Не бойся сменить профессию".
Самыми активными участниками мероприятий стали жители Тольятти, Сызрани, Октябрьска, а также муниципальных районов Кошкинский, Борский и Нефтегорский.
"Модернизация службы занятости позволила нам объединить мероприятия кадровых центров, и наши клиенты в один клик получают информацию о событиях на месяц вперёд, что позволяет им заранее спланировать своё время. Кроме того, у них есть возможность оставить обратную связь о мероприятии прямо на сайте. Мы её анализируем и становимся лучше", — рассказал директор кадрового центра Самарской области Александр Митюхин.
Напомним, в 2023 году Самарская область в числе 17 пилотных регионов реализовала проект комплексной модернизации службы занятости.
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