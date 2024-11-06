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Общество

Более 1500 заявок получил кадровый центр Самарской области на платформе "Мероприятия кадровых центров"

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В рамках проекта комплексной модернизации службы занятости в Самарской области была создана платформа "Мероприятия кадровых центров". Она содержит информацию о карьерных мероприятиях 32 кадровых центров региона.

С апреля текущего года подано 596 заявок на участие в ярмарках вакансий, 513 — на участие в тематических сообществах при ЦЗН, 319 — на участие в открытых отборах работодателей. Кроме того, 163 человека подали заявки на тренинг "Не бойся сменить профессию".

Самыми активными участниками мероприятий стали жители Тольятти, Сызрани, Октябрьска, а также муниципальных районов Кошкинский, Борский и Нефтегорский.

"Модернизация службы занятости позволила нам объединить мероприятия кадровых центров, и наши клиенты в один клик получают информацию о событиях на месяц вперёд, что позволяет им заранее спланировать своё время. Кроме того, у них есть возможность оставить обратную связь о мероприятии прямо на сайте. Мы её анализируем и становимся лучше", — рассказал директор кадрового центра Самарской области Александр Митюхин.

Напомним, в 2023 году Самарская область в числе 17 пилотных регионов реализовала проект комплексной модернизации службы занятости.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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