"Тольяттиазот" завоевал Кубок федерации по баскетболу

Команда ТОАЗа стала обладателем ежегодного Кубка федерации по баскетболу Тольятти. Победителями турнира, который проводится с 2022 года, спортсмены предприятия становятся второй год подряд.
В рамках отборочных матчей баскетболисты "Тольяттиазота" сыграли с соперниками из восьми сборных крупных организаций Тольятти. Игры проходили в течение трех дней на разных площадках города.
Итоговый матч с соперниками из команды "КуйбышевАзота" закончился со счетом 107:63. Лучшим игроком турнира признан баскетболист ТОАЗа Егор Панков.
Кубок победителя спортсменам вручил президент тольяттинской федерации баскетбола. "Команда "Тольяттиазот" по баскетболу — самая молодая, но одна из самых именитых. Спортсмены громко заявили о себе и поддерживают статус лидеров во многих соревнованиях разных уровней. Они показывают уверенную игру, нацеленность на результат и умение раскрыть свой спортивный потенциал", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.