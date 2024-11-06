"Тольяттиазот" завоевал Кубок федерации по баскетболу

Команда ТОАЗа стала обладателем ежегодного Кубка федерации по баскетболу Тольятти. Победителями турнира, который проводится с 2022 года, спортсмены предприятия становятся второй год подряд.

В рамках отборочных матчей баскетболисты "Тольяттиазота" сыграли с соперниками из восьми сборных крупных организаций Тольятти. Игры проходили в течение трех дней на разных площадках города.

Итоговый матч с соперниками из команды "КуйбышевАзота" закончился со счетом 107:63. Лучшим игроком турнира признан баскетболист ТОАЗа Егор Панков.

Кубок победителя спортсменам вручил президент тольяттинской федерации баскетбола. "Команда "Тольяттиазот" по баскетболу — самая молодая, но одна из самых именитых. Спортсмены громко заявили о себе и поддерживают статус лидеров во многих соревнованиях разных уровней. Они показывают уверенную игру, нацеленность на результат и умение раскрыть свой спортивный потенциал", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.