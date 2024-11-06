Житель Самарской области попался на попытке сделать 37 "закладок"

В Чапаевске отправили в суд уголовное дело 28-летнего жителя Безенчукского района, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в сентябре 2024 г. мужчина приехал Чапаевск, чтобы сделать "закладки". При задержании у него изъяли 37 фасованных, в которых было более 20 г запрещенного вещества.
Подозреваемый признал вину.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек