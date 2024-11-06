Житель Самарской области попался на попытке сделать 37 "закладок"

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В Чапаевске отправили в суд уголовное дело 28-летнего жителя Безенчукского района, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.