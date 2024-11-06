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Экономика и бизнес

Жители Самары чаще всего ищут готовый бизнес в сфере торговли

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В III квартале 2024 года торговля, общепит, а также пункты выдачи заказов оказались самыми востребованными сферами бизнеса для покупки на Авито. Такие выводы были сделаны после анализа объема спроса в категории "Готовый бизнес".

Покупка готового бизнеса является самой распространенной целью обращения предпринимателей из Самары на платформу. Доля в структуре спроса составила 83%. Самый значительный темп роста — за июль–сентябрь показали пункты выдачи заказов. Спрос на их покупку вырос вдвое.

На втором месте — желание стать партнером (6%).

Жители Самары стали чаще искать инвестиционно-привлекательные проекты. Так, в третьем квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года в пять раз больше пользователей просматривали объявления, где предприниматели хотели получить заем и на 67% чаще — где они искали инвесторов.

"В последние годы наблюдается значительный рост интереса к покупке готового бизнеса, и это касается не только опытных предпринимателей, но и людей из разных сфер. Многие ищут возможности для инвестирования в уже функционирующие компании или становятся партнерами. Тем, кто решился на открытие собственного дела, также важно найти источники финансирования для его масштабирования, что приводит к активному поиску инвестиций или кредитов. В этой связи онлайн-платформы становятся все более популярными: например, на Авито сейчас более 80 000 пользователей с предложениями по продаже готового бизнеса, привлечению инвестиций и поиску партнеров. Это свидетельствует о растущем интересе и доступности возможностей для бизнеса в цифровом пространстве", — прокомментировал директор "Авито Бизнес 360" Илья Дудковский.

Наибольший спрос пришелся на покупку бизнеса в сфере торговли (18%), его средняя стоимость составила 825 тыс. рублей. На втором месте оказались предприятия в сфере общепита с показателем в 11% и стоимостью в 364 тыс. рублей, а замыкает тройку лидеров бизнес в сфере пунктов выдачи заказов (11%), который можно приобрести за 900 тыс. рублей. Спрос на такие предприятия вырос вдвое за квартал.

Затем идут бизнесы в сфере красоты и здоровья (10%) и авто (8%) — их выставляют на продажу за 800 тыс. рублей и 2 млн рублей соответственно. Спрос на автобизнес за квартал при этом увеличился на 49%. Также рост показали сферы производства (+59%) и ИТ (+11%).

С 14 марта 2024 года на платформе Авито франшизы были выделены в отдельную категорию. На сегодняшний день на Авито представлено более 5000 пользователей с предложениями по продаже франшиз по всем регионам России.

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