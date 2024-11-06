На горе Стрельной установлен бинокль

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В начале ноября на смотровой площадке на горе Стрельной в Жигулевском заповеднике установлен новый мощный бинокль, который позволит гостям заповедника рассмотреть окрестности во всех деталях.

Фото: предоставлено Жигулевским заповедником