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Туризм Общество

На горе Стрельной установлен бинокль

ЖИГУЛЕВСК. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале ноября на смотровой площадке на горе Стрельной в Жигулевском заповеднике установлен новый мощный бинокль, который позволит гостям заповедника рассмотреть окрестности во всех деталях.

Фото: предоставлено Жигулевским заповедником

"Теперь у посетителей Жигулевского заповедника есть возможность не только насладиться панорамными видами, но и рассмотреть все детали окружающего ландшафта", — отметил директор заповедника Роман Горелов.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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