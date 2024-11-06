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НОВИКОМ рассказал о стратегиях работы с малым и средним бизнесом

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель Правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева поделилась с читателями "Ведомостей" взглядом на развитие банковских услуг для малого и среднего бизнеса (МСП) и рассказала об актуальных продуктах, доступных предпринимателям.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Прежде всего, Георгиева подчеркнула, что несмотря на высокую ключевую ставку, банки продолжают поддерживать МСП, предлагая не только льготные кредиты, но и альтернативные финансовые продукты: факторинг, лизинг и промышленную ипотеку. Эти инструменты позволяют предпринимателям развивать свои предприятия.

При обслуживании МСП сегодня очень важна сервисная часть. По словам Елены Георгиевой, НОВИКОМ активно инвестирует в цифровизацию, делая свои продукты для бизнеса более удобными и доступными. Сегодня подавляющее большинство клиентов банка из сегмента МСП открывают вклады и подают заявки на кредиты дистанционно.

Для клиентов субъектов МСП в банке Ростеха разработан ряд финансовых продуктов, направленных на то, чтобы сделать работу более эффективной. Большим спросом пользуется продукт "Экспресс-гарантия", в рамках которого предприниматели могут за один день получить в банке гарантию в размере до 50 млн руб. Также востребован продукт "НСО с фиксированной ставкой", который позволяет получать доход на неснижаемый остаток на расчетных счетах по высоким ставкам. Помимо этого, банк помогает воспользоваться мерами господдержки, такими как промышленная ипотека и "зонтичные поручительства" Корпорации МСП.

НОВИКОМ также делает ставку на расширение представленности в регионах. "Масштабируя нашу региональную сеть, мы всегда идем за клиентом, чтобы на местах оказывать полный спектр услуг всей цепочке кооперации промышленных предприятий", — говорит Председатель Правления банка. НОВИКОМ планирует расширять присутствие в ключевых промышленных регионах страны, чтобы поддерживать предпринимателей на местах. Недавно банк открыл представительство на Кубе, что стало новым шагом в развитии международного сотрудничества.

В статье Елена Георгиева также отмечает, что ключевую роль при работе с МСП играет личное общение с бизнесом.

"Внимание к клиенту сегодня трудно переоценить. Как бы ни были хороши расчеты искусственного интеллекта и наших аналитиков, но настоящие "боли" наших клиентов проявляются только при личном общении", — говорит предправления НОВИКОМа.

Банк регулярно организует встречи с предпринимателями по всей России, где обсуждает с представителями МСП актуальные потребности и предлагает решения, направленные на поддержку и развитие предприятий.

Расширять пул партнеров из сегмента МСП НОВИКОМу также помогает активное сотрудничество с региональными Торгово-промышленными палатами, гарантийными фондами и фондами поддержки промышленности и предпринимательства по всей стране. Совместная работа позволяет дать старт многим интересным проектам, внести вклад в развитие отечественного предпринимательства.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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