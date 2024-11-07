Конференции — ориентир для бизнеса в завтрашнем дне

Высокая степень неопределенности рынка порождает запрос на методы, дающие системный подход к управлению проектами и достижению успеха в сложившихся условиях. Нюансы таких методов, особенности их применения необходимо обсуждать с лидерами отраслей. Одним из самых продуктивных способов является личное участие в бизнес-встречах и конференциях.

Для любого предприятия участие в бизнес-мероприятиях — важный шаг в сторону стратегического планирования. У компаний, регулярно посещающих тренинги, семинары и митапы, больше знаний об инструментах устойчивого развития и цифровой трансформации. Такого рода встречи дают уникальную платформу для обучения, где все участники обмениваются знаниями о последних тенденциях, передовых практиках и новых технологиях. Все это помогает бизнесу оставаться востребованным. А общение с коллегами может привести к новым идеям и инновациям, которые можно применить в своей работе.

Председатель Правления Агророс Банка Дмитрий Кондрацков не только организовал бесплатный бизнес-клуб для региональных предпринимателей — АБ клуб, но и сам часто посещает различные профессиональные конференции, которые важны как для личного роста, так и для развития его компании.

Фото: предоставлено Агророс Банком

Он делится своим опытом: "Я всегда вдумчиво подхожу к выбору конференций. Ведь объективно оценить свое место на рынке относительно лидеров и ближайших конкурентов не просто полезно, это необходимо. Но и нет возможности тратить время на что-то неактуальное. Важно выбирать действительно полезные конференции — и тогда они могут отлично помочь в решении задач. Одна из ближайших, на которой я обязательно побываю — конференция Enterprise Agile Russia, которая состоится 18 ноября в Москве".

Крупнейшая конференция об ускорении и цифровой трансформации компаний Enterprise Agile Russia, организатором которой является компания "Лидеры изменений", пройдет уже в шестой раз. Интересно, что на мероприятии собираются не только спикеры из частных ключевых российских компаний, но и из сфер государственного сектора, а это говорит о том, что растет уровень автоматизации и в госсекторе.

"Мы взяли на себя миссию помощи развитию крупного бизнеса и госкомпаний, создавая крупнейшие сообщества практиков менеджмента и цифровизации, которые делятся своим опытом. Другие компании ориентируются на этот опыт и перенимают себе лучшие практики. С 2019 года на конференции Enterprise Agile Russia мы с приглашенными экспертами обсуждаем успешные практики Agile-трансформаций их организаций из различных отраслей, использование ими всех распространенных фреймворков: Enterprise Agility: SAFe®, LeSS, OKR, Nexus и прочих. Глобальная цель нашей компании и конференции — ускорить развитие отечественного бизнеса и создать лучшее будущее для России", — поделился генеральный директор "Лидеров изменений", организатор конференции Enterprise Agile Russia Сергей Рогачев.

Фото: предоставлено Агророс Банком

В этом году на конференции участников ждут кейсовые доклады о трансформации крупных компаний с контурами изменений от сотни до тысяч человек: Газпромбанк, Сбер, Альфа-Банк, Росбанк, Россельхозбанк, Райффайзен Банк, Технологии Доверия (ex-PwC), Avito, Яндекс, HeadHunter, Робофинанс, Газпром нефть, РН-БашНИПИнефть (Роснефть), Ростелеком, МТС, Иннохаб Росатома, ГНИВЦ (ФНС), YADRO, Астрал-Софт, KION и других.

Формат конференции удобен тем, что можно выбрать как очное участие, так и формат онлайн-трансляции.

Также 18 ноября состоится церемония награждения победителей 4 номинаций рейтинга Лидеров изменений: Лидеры продуктовой трансформации, Лидеры SAFe®-трансформации, Лидеры OKR-трансформации, Лидеры цифровой трансформации среди компаний. Рейтинг определит профессионалов, которые успешно применяют методы цифровой трансформации бизнес-процессов и продуктов в компании, где они являются штатными сотрудниками. Познакомиться с победителями и их кейсами — уникальная возможность для всех участников конференции Enterprise Agile Russia.