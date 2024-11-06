В городах и районах Самарской области усилят работу с бизнесом

Представители муниципальных образований Самарской области усилят работу по привлечению инвесторов на свои территории. Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит — в развитие Самарской области.
Региональное минэкономразвития и Агентство по привлечению инвестиций организовали ежегодную стратегическую сессию, чтобы в интенсивном режиме представители городских и районных администраций получили новые знания в инвестиционной сфере от федеральных экспертов, а также смогли отработать их на практике.
Наработки участников оценил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Он оценивал идеи участников, давал свои рекомендации по привлечению региональных и федеральных инструментов поддержки.
"Ежегодно собираем муниципальные образования на стратегическую сессию, чтобы оценить текущую работу, обменяться лучшими практиками, дать рекомендации и определить дальнейшие шаги по совершенствованию работы с бизнес-сообществом, — сказал Дмитрий Богданов. — В течение одного рабочего дня, в интенсивном формате, вместе с коллегами актуализировали инвестиционные программы муниципалитетов, изучили новые тематики, разобрали общие ошибки и общие проблемы. Уверен, что такой подход к командообразованию, к совместному изучению успешных практик позволит нам еще слаженнее и эффективнее работать над созданием благоприятного инвестклимата в Самарской области".
Команды определили перспективные ниши, выбрали направления, востребованные для конкретных территорий, а также сформировали инвестиционные предложения для потенциальных инвесторов. Стратегическая сессия прошла в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".
Ирина Горбатюк, начальник отдела экономического развития администрации г. о. Новокуйбышевск:
— Мы всегда очень охотно участвуем в таких мероприятиях — они выводят нас на новый уровень. К тому же это еще одна площадка для общения с коллегами, получения обратной связи от вышестоящего руководства. По итогам первой стратегической сессии был создан документ инвестиционной стратегии города, проект которого мы будем сегодня защищать. Благодаря прошлой сессии, мы абсолютно по-новому посмотрели на наш город и на развитие нашей территории, например, мы увидели, что можем развивать туристическое направление. Спасибо минэкономразвития Самарской области и Агентству по привлечению инвестиции за такие мероприятия.
Андрей Советкин, первый заместитель главы г. о. Сызрань:
— Сегодня идет конкуренция между муниципалитетами по инвестиционной привлекательности, привлечению инвесторов, а на стратегической сессии присутствовали муниципалитеты, которые достигли в этом больших результатов. Спасибо минэкономразвития за такие мероприятия, на которых можно пообщаться, изучить лучшие опыты коллег, выработать общие практики решения тех или иных насущных проблем.
Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?