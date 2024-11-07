Игорь Комаров оценил пилотный проект Комплексной системы дистанционного мониторинга

В среду, 6 ноября 2024 года, в Самаре полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание по развитию Комплексной системы дистанционного мониторинга (КСДМ).

В совещании приняли участие губернатор Вячеслав Федорищев, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, члены областного правительства, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, представитель АО "Самара-Информспутник".

"Во исполнение поручений президента Российской Федерации по созданию Национальной системы пространственных данных на территории Самарской области с 2019 года успешно реализуется пилотный проект Комплексной системы дистанционного мониторинга (КСДМ). Эта система позволяет структурам государственного управления в удаленном режиме получать оперативные данные и обеспечивать контроль за недропользованием, природными ресурсами, строительством, развитием инфраструктуры и объектами, имеющими важное социально-экономическое значение", — подчеркнул Игорь Комаров.

Можно сказать, что КСДМ — это цифровой двойник региона, основанный на интеграции различных ведомственных систем с использованием методов искусственного интеллекта.

В Самаре проект реализуется по 5 основным направлениям: сельское хозяйство, лесной фонд и лесохозяйственная деятельность, недропользование, обращение с отходами, упорядочивание баз данных объектов недвижимости (налоги).

Как пояснил врио заместителя председателя правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков, перспективными методами также являются анализ фото- и видеоматериалов, данных социальных сетей, нахождение несоответствий по нескольким источникам данных, а также создание тематических моделей управления на данных по направлениям "недвижимость", "население", "транспорт" и другим.