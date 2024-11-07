В Самарской области по дорожному нацпроекту отремонтирована трасса Самара — Новокуйбышевск

В Волжском районе Самарской области капитально отремонтирована региональная автомобильная дорога Самара — Новокуйбышевск. Участок протяженностью 6,8 км привели в нормативное состояние по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".
Самара — Новокуйбышевск входит в опорную сеть Российской Федерации. Это один из основных выездов из города Самары, который ведет на федеральную сеть дорог в направлении Саратова и Волгограда. Также трасса является основным маршрутом маятниковой миграции жителей Чапаевска, Новокуйбышевска и близлежащих населенных пунктов в Самару и обратно. Средняя интенсивность движения по автомобильной дороге составляет 25 тысяч автомобилей в сутки.
В рамках капитального ремонта дорогу довели до нормативных параметров 1В технической категории. Выполнено уширение дорожного полотна, для удобства разворота и безопасности водителей обустроены широкие обочины, произведена замена слоев дорожной одежды с использованием высокопрочной асфальтобетонной смеси ЩМА-16, с учетом современных норм оборудованы остановки общественного транспорта и заменены автобусные павильоны.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на пешеходных переходах установлены современные светофорные комплексы Т.7., проведена работа по устройству краевого и осевого барьерных ограждений, появилось улично-дорожное освещение. Также дорожники нанесли разметку термопластиком и заменили дорожные знаки.
Кроме того, проведен ремонт моста через ручей, расположенного в составе дороги. Он стал самым широким искусственным сооружением, отремонтированным по нацпроекту в 2024 году. Ширина четырехполосного моста с тротуарами — 50 метров.
Увеличение доли нормативного состояния дорог опорной сети Российской Федерации — одно из приоритетных направлений национального проекта. В опорную сеть входят значимые и высокоинтенсивные автомобильные дороги федерального и регионального значения. По поручению Президента РФ Владимира Путина до конца 2027 года доля нормативного состояния дорог опорной сети должна составить не менее 85%.
На территории Самарской области в опорную сеть включены 24 участка дорог регионального значения общей протяженностью 647 км. В 2024 году в рамках нацпроекта отремонтировано 4 "опорных" участка протяженностью 77 км.
Всего в 2024 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Самарской области проведен ремонт 225 км дорог регионального и местного значения, в том 45,5 км в Самаре и 13,8 км в Тольятти. К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.
Последние комментарии
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.