На форуме "ПРОтехнологии-2024" обсудят новые тенденции в инжиниринге

14-15 ноября в Тольятти, на площадке технопарка "Жигулевская долина" пройдет VI Самарский инжиниринговый форум "ПРОтехнологии-2024". Это ежегодная площадка для обмена опытом, налаживания профессиональных взаимосвязей и партнёрства в сфере инжиниринга.
Организаторами события выступают Правительство Самарской области, НК "Международный центр инжиниринга и инноваций", АНО "Агентство по технологическому развитию".
В форуме традиционно примут участие первые лица региона. В программе события — тематические дискуссии и круглые столы, образовательные мероприятия, выставочная экспозиция.
"Инжиниринг формирует наибольшую добавленную стоимость, и вопросы развития этой сферы сегодня выходят на первый план. Традиционно мы соберем на форуме отраслевые российские компании и ведущих экспертов, чтобы обсудить роль инжиниринга в профильных национальных проектах, в развитии отрасли беспилотной авиации, подготовку кадров, новые технологии и цифровые решения, — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Участники обсудят:
— Место и роль инжиниринга в национальных проектах по обеспечению технологического лидерства. На пленарной дискуссии поговорим о развитии отрасли БАС с точки зрения науки и техники, о мерах поддержки отрасли.
— Инжиниринговые центры на базе сети НПЦ, кластерный подход к развитию отрасли беспилотной авиации. На треке расскажут о применении аддитивных технологий в отрасли БАС, как умные фабрики применяют в промышленной кооперации.
— Новые компетенции и решения для новых проектов, кадровые и образовательные задачи. Участники трека затронут вопросы подготовки кадров, развития профессиональных компетенций, привлечение талантливых специалистов для новых отраслей.
— Технологии в сфере реверс-инжиниринга — в частности, технологии, материалы и оборудование для 3D-сканирования и 3D-печати. Участники трека найдут ответы на вопрос — как выбрать подходящий сканер для задач реверс-инжиниринга? Разберут особенности и нюансы 3D-сканирования, расскажут о применении 3D-сканеров в лёгкой авиации.
Форум пройдёт на площадке технопарка в сфере высоких технологий "Жигулёвская долина" (г. Тольятти, Южное шоссе, 165).
Событие будет интересно промышленным и инжиниринговым предприятиям, учреждениям сферы образования, всем, кто интересуется новыми отраслями и технологиями.
Генеральный информационный партнер форума — Медиагруппа "Комсомольская правда" в Самаре".
Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.
Программа, спикеры и регистрация — на сайте technet-63.ru.
Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?