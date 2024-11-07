На форуме "ПРОтехнологии-2024" обсудят новые тенденции в инжиниринге

14-15 ноября в Тольятти, на площадке технопарка "Жигулевская долина" пройдет VI Самарский инжиниринговый форум "ПРОтехнологии-2024". Это ежегодная площадка для обмена опытом, налаживания профессиональных взаимосвязей и партнёрства в сфере инжиниринга.

Организаторами события выступают Правительство Самарской области, НК "Международный центр инжиниринга и инноваций", АНО "Агентство по технологическому развитию".

В форуме традиционно примут участие первые лица региона. В программе события — тематические дискуссии и круглые столы, образовательные мероприятия, выставочная экспозиция.

"Инжиниринг формирует наибольшую добавленную стоимость, и вопросы развития этой сферы сегодня выходят на первый план. Традиционно мы соберем на форуме отраслевые российские компании и ведущих экспертов, чтобы обсудить роль инжиниринга в профильных национальных проектах, в развитии отрасли беспилотной авиации, подготовку кадров, новые технологии и цифровые решения, — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Участники обсудят:

— Место и роль инжиниринга в национальных проектах по обеспечению технологического лидерства. На пленарной дискуссии поговорим о развитии отрасли БАС с точки зрения науки и техники, о мерах поддержки отрасли.

— Инжиниринговые центры на базе сети НПЦ, кластерный подход к развитию отрасли беспилотной авиации. На треке расскажут о применении аддитивных технологий в отрасли БАС, как умные фабрики применяют в промышленной кооперации.

— Новые компетенции и решения для новых проектов, кадровые и образовательные задачи. Участники трека затронут вопросы подготовки кадров, развития профессиональных компетенций, привлечение талантливых специалистов для новых отраслей.

— Технологии в сфере реверс-инжиниринга — в частности, технологии, материалы и оборудование для 3D-сканирования и 3D-печати. Участники трека найдут ответы на вопрос — как выбрать подходящий сканер для задач реверс-инжиниринга? Разберут особенности и нюансы 3D-сканирования, расскажут о применении 3D-сканеров в лёгкой авиации.

Форум пройдёт на площадке технопарка в сфере высоких технологий "Жигулёвская долина" (г. Тольятти, Южное шоссе, 165).

Событие будет интересно промышленным и инжиниринговым предприятиям, учреждениям сферы образования, всем, кто интересуется новыми отраслями и технологиями.

Генеральный информационный партнер форума — Медиагруппа "Комсомольская правда" в Самаре".

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Программа, спикеры и регистрация — на сайте technet-63.ru.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.