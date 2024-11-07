16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ: большую часть вкладов оформляют россияне старше 45 лет ВТБ: с начала года рынок рублевых пассивов вырос почти на 20% Конференции — ориентир для бизнеса в завтрашнем дне Россельхозбанк повысил ставки по вкладам ВТБ: в октябре выдачи автокредитов в России сократились почти на треть

Банки Финансы

НОВИКОМ: большую часть вкладов оформляют россияне старше 45 лет

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Аналитики дочернего банка Ростеха посчитали, что больше половины вкладчиков (63%) составляют люди старше 45 лет. В НОВИКОМе такие показатели объясняют тем, что с возрастом клиенты вследствие роста доходов логично переходят от модели потребления к модели сбережения. Доля вкладчиков от 30 до 45 лет составляет 31%, от 20 до 30 лет — 6% и меньше одного процента — до 20 лет.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Вместе с тем, повышение доходности по вкладам, связанное с ростом ключевой ставки Банка России, привлекает к оформлению депозитов все больше людей всех возрастов. Так, с начала 2024 года количество открытых вкладов в НОВИКОМе выросло на 37%. При этом за этот период средняя сумма вклада существенно не изменилась.

"К 45 годам большинство людей достигает пика профессиональной карьеры, дослуживается до руководящих позиций. Соответственно, уровень дохода растет, позволяя делать сбережения. Кроме того, в этом возрасте люди достигают зрелости, в том числе и в вопросах финансов. Человек начинает избегать рискованных шагов и делает выбор в пользу банковских вкладов, так как в нынешних условиях это лучший продукт на рынке с гарантированной доходностью", — отмечает старший вице-президент банка НОВИКОМ Дмитрий Криштопа.

Банк Ростеха предлагает своим клиентам широкий ассортимент выгодных накопительных продуктов, включающий три основных сценария: "Капитал", "Рост" и "Комфорт". У каждой линейки есть опция Premium — для вкладов от 3,5 млн рублей. Помимо этого, в банке существует вклад "Капитал Социальный", предусматривающий повышенную процентную ставку для пенсионеров и зарплатных клиентов. Флагманским накопительным продуктом НОВИКОМа является вклад "Рантье", доходность которого "привязана" к значению ключевой ставки Банка России.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1