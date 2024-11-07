НОВИКОМ: большую часть вкладов оформляют россияне старше 45 лет

Аналитики дочернего банка Ростеха посчитали, что больше половины вкладчиков (63%) составляют люди старше 45 лет. В НОВИКОМе такие показатели объясняют тем, что с возрастом клиенты вследствие роста доходов логично переходят от модели потребления к модели сбережения. Доля вкладчиков от 30 до 45 лет составляет 31%, от 20 до 30 лет — 6% и меньше одного процента — до 20 лет.
Вместе с тем, повышение доходности по вкладам, связанное с ростом ключевой ставки Банка России, привлекает к оформлению депозитов все больше людей всех возрастов. Так, с начала 2024 года количество открытых вкладов в НОВИКОМе выросло на 37%. При этом за этот период средняя сумма вклада существенно не изменилась.
"К 45 годам большинство людей достигает пика профессиональной карьеры, дослуживается до руководящих позиций. Соответственно, уровень дохода растет, позволяя делать сбережения. Кроме того, в этом возрасте люди достигают зрелости, в том числе и в вопросах финансов. Человек начинает избегать рискованных шагов и делает выбор в пользу банковских вкладов, так как в нынешних условиях это лучший продукт на рынке с гарантированной доходностью", — отмечает старший вице-президент банка НОВИКОМ Дмитрий Криштопа.
Банк Ростеха предлагает своим клиентам широкий ассортимент выгодных накопительных продуктов, включающий три основных сценария: "Капитал", "Рост" и "Комфорт". У каждой линейки есть опция Premium — для вкладов от 3,5 млн рублей. Помимо этого, в банке существует вклад "Капитал Социальный", предусматривающий повышенную процентную ставку для пенсионеров и зарплатных клиентов. Флагманским накопительным продуктом НОВИКОМа является вклад "Рантье", доходность которого "привязана" к значению ключевой ставки Банка России.
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