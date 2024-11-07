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ЖКХ и благоустройство Общество

Зелень подорожала: в Самаре выделили 540 млн рублей на содержание городских насаждений

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент городского хозяйства и экологии объявил ежегодные торги на поиск подрядчика, который займется озеленением и содержанием насаждений в Самаре в ближайшие 12 месяцев.

Начальная цена контракта - 539,98 млн рублей. Подрядчик должен будет заняться работами по содержанию и ремонту зеленых насаждений на озелененных территориях общего пользования, а также на площади Куйбышева. 

В эту сумму войдет и зимнее, и летнее содержание: уход за дорожками, удаление снега, доставка реагентов, уход за урнами, вывоз снега, уход за газонами, цветниками, ликвидация незаконных граффити и объявлений, мойка дорожек, ремонт малых архитектурных форм (скамейки и т.п.) и многое другое.

Победителя торгов определят после 27 ноября.

Напомним, на 2024 год на эти же цели выделяли 403 млн рублей, а на 2023 - 351,2 млн рублей.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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