Зелень подорожала: в Самаре выделили 540 млн рублей на содержание городских насаждений

Департамент городского хозяйства и экологии объявил ежегодные торги на поиск подрядчика, который займется озеленением и содержанием насаждений в Самаре в ближайшие 12 месяцев.
Начальная цена контракта - 539,98 млн рублей. Подрядчик должен будет заняться работами по содержанию и ремонту зеленых насаждений на озелененных территориях общего пользования, а также на площади Куйбышева.
В эту сумму войдет и зимнее, и летнее содержание: уход за дорожками, удаление снега, доставка реагентов, уход за урнами, вывоз снега, уход за газонами, цветниками, ликвидация незаконных граффити и объявлений, мойка дорожек, ремонт малых архитектурных форм (скамейки и т.п.) и многое другое.
Победителя торгов определят после 27 ноября.
Напомним, на 2024 год на эти же цели выделяли 403 млн рублей, а на 2023 - 351,2 млн рублей.
Последние комментарии
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?