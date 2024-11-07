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Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела, в котором приезжий избил в магазине тольяттинца

ТОЛЬЯТТИ. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава СУ СК РФ поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганства в отношении жителя Самарской области, сообщает пресс-служба следственного управления.

В соцмедиа сообщалось, что 2 июня 2024 года приезжий избил в магазине 43-летнего тольяттинца. По данному факту следственные органы СК России по Самарской области возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения мужчины. Глава ведомства поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Самарской области Александру Воеводину доложить о ходе расследования уголовного дела", - отмечается в сообщении.

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