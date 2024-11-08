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Преступления Происшествия

В Самарской области вычислили воришку, за которым охотились 4 года

ПОХВИСТНЕВО. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Спустя четыре года сотрудники полиции вышли на след злоумышленника, который взламывал чужие частные дома и похищал имущество, передает ГУ МВД по Самарской области.

В 2020 году в полицию Похвистневского района поступил ряд заявлений от владельцев частных домов одного из сел. Все они жаловались на взлом жилищ и хищение имущества.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам преступления п. "а" ч.3 ст. 158 УК РФ. Установить личность преступника по горячим следам не удалось, работа по раскрытию преступления не прекращалась.

Спустя четыре года оперативники совместно со следователями при очередной проверке данных учетов установили предполагаемого подозреваемого. Им оказался ранее судимый 47-летний местный житель.

Его задержали и доставили в отделение. Он рассказал, что вычислял дома, в которых хозяева постоянно не проживали, и похищал чужое добро, чтобы потом перепродать. Мужчина взламывал входные двери монтировкой и выносил мелкую бытовую технику, инструменты, одежду и продукты питания. Деньги он тратил на собственные нужды. Общая сумма ущерба, причиненного его противоправными действиями составила более 30 000 рублей.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и предъявлено обвинение.

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