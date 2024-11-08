Около парка "Молодежный" построят необычную высотку: эскизы

В Самаре собираются возвести новый жилой комплекс — "Ласточка". Как указано в Единой информационной системе жилищного строительства ДОМ.РФ, он будет располагаться на пересечении ул. Ново-Вокзальной и Нагорной — рядом с парком "Молодежный".
Сейчас на этом участке парковка и гаражи. Рядом находятся старые двухэтажные дома.
Выглядеть новый ЖК будет необычно. Посмотрите эскизы.
Застройщик позицинирует класс будущего ЖК как "комфорт". В нем будет 26 этажей, 324 квартиры (одно-, двух- и трехкомнатные). Планируется обустройство детской и спортивной площадок. Паркинг в проекте не заявлен. Но указано, что на придомовой территории будет 54 места для машин.
Стоимость строительства оценивается в 2,1 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию планируется в конце 2026 года, а выдача ключей — в июне 2027 г.
По данным ДОМ.РФ, застройщиком является ООО "Специализированный застройщик "Каскад Девелопмент". Компания молодая — зарегистрирована в сентябре 2023 года. Но учредителями в равных долях являются весьма опытные игроки рынка — Петр Коваленко, Георгий Кулумбегов и Дмитрий Коноплев. Они владеют произведственно-строительным холдингом "Каскад".
ПСК входит одноименная строительная компания. Она возводила заводы, торговые центры ("Амбар") и жилые комплексы (ЖК "Гастэлло.РФ", "Дом у Космопорта", "Желябово.РФ", "Кошелев.проект"), выполняя заказы таких девелоперов как Владимир Кошелев, Николай Чудаев, Виктор и Геннадий Сурковы. Также участвовала в строительстве Центра сопровождения клиентских операций Сбербанка в Самаре и технопарка "Жигулевская долина".
Также в холдинг входит компания, которая оказывает услуги по аренде строительных машин, и завод по производству асфальта "Трасса М-95". Он поставлял асфальт для парковок гипермаркета "Лента", ТРК "Космопорт" и самарского МП "Благоустройство".
Кстати, у Петра Коваленко также есть доля в компании "Ремстрой", которая уже несколько лет добивается разрешение на застройку участка на территории бывшего ипподрома.
Последние комментарии
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.