Около парка "Молодежный" построят необычную высотку: эскизы

В Самаре собираются возвести новый жилой комплекс — "Ласточка". Как указано в Единой информационной системе жилищного строительства ДОМ.РФ, он будет располагаться на пересечении ул. Ново-Вокзальной и Нагорной — рядом с парком "Молодежный".

Сейчас на этом участке парковка и гаражи. Рядом находятся старые двухэтажные дома.

Выглядеть новый ЖК будет необычно. Посмотрите эскизы.

Фото: наш.дом.рф

Застройщик позицинирует класс будущего ЖК как "комфорт". В нем будет 26 этажей, 324 квартиры (одно-, двух- и трехкомнатные). Планируется обустройство детской и спортивной площадок. Паркинг в проекте не заявлен. Но указано, что на придомовой территории будет 54 места для машин.

Фото: наш.дом.рф

Стоимость строительства оценивается в 2,1 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию планируется в конце 2026 года, а выдача ключей — в июне 2027 г.

По данным ДОМ.РФ, застройщиком является ООО "Специализированный застройщик "Каскад Девелопмент". Компания молодая — зарегистрирована в сентябре 2023 года. Но учредителями в равных долях являются весьма опытные игроки рынка — Петр Коваленко, Георгий Кулумбегов и Дмитрий Коноплев. Они владеют произведственно-строительным холдингом "Каскад".

ПСК входит одноименная строительная компания. Она возводила заводы, торговые центры ("Амбар") и жилые комплексы (ЖК "Гастэлло.РФ", "Дом у Космопорта", "Желябово.РФ", "Кошелев.проект"), выполняя заказы таких девелоперов как Владимир Кошелев, Николай Чудаев, Виктор и Геннадий Сурковы. Также участвовала в строительстве Центра сопровождения клиентских операций Сбербанка в Самаре и технопарка "Жигулевская долина".

Также в холдинг входит компания, которая оказывает услуги по аренде строительных машин, и завод по производству асфальта "Трасса М-95". Он поставлял асфальт для парковок гипермаркета "Лента", ТРК "Космопорт" и самарского МП "Благоустройство".

Кстати, у Петра Коваленко также есть доля в компании "Ремстрой", которая уже несколько лет добивается разрешение на застройку участка на территории бывшего ипподрома.