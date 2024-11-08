Названы победители первого регионального конкурса грантов для креативных индустрий

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области подвело итоги конкурса грантов для креативных индустрий. Поддержку своих творческих проектов получат 20 предпринимателей региона, общая сумма грантов составит почти 10 млн рублей.
"Такой конкурс в нашем регионе мы проводим впервые. На участие в нем мы получили 100 заявок от представителей творческого сектора. По результатам презентаций конкурсная комиссия отобрала 20 победителей. Поздравляем авторов проектов и уверены, что финансовая поддержка региона поможет намного быстрее реализовать их идеи. А креативные индустрии Самарской области будут развиваться", — отметил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Список победителей опубликован на сайте регионального минэка. Их проекты связаны с созданием кино, разработкой программного обеспечения, производством одежды и обуви, гастрономией и др.
"Безусловно, очень рада такому результату — это большая поддержка и вместе с тем, ответственность, — делится обладатель гранта, дизайнер Дина Базарбаева. — Благодаря гранту я смогу сделать свою одежду более доступной, за счет увеличения количества выпускаемых товаров, расширения размерного ряда. Часть средств потрачу на продвижение своего бренда, чтобы наладить коммуникацию и привлечь новых клиентов".
Участники защищали свои проекты перед экспертной комиссией, которая оценивала их по различным критериям: опыт работы в креативных индустриях, бизнес-план, актуальность, креативность. Полученный грант предприниматели могут направить на аренду, ремонт помещения, на приобретение сырья, оргтехники и мебели, оформление результатов интеллектуальной деятельности, и др. Эта мера поддержки реализуется по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".
"Когда два года назад в интервью меня спросили, какими мерами господдержки я пользуюсь, я поняла, что не использую эти возможности. С тех пор я начала активно пользоваться поддержкой от государства. И этот грант — как раз такой случай. Я очень рада. И считаю, что это правильно, регион должен поддерживать активных предпринимателей, тех, кто не боится развиваться и пробует что-то новое", — рассказывает Ирина Шарова, основательница ювелирного бренда.
Также предприниматели Самарского региона могут принять участие в выставке креативных индустрий, которая проходит в музее имени Алабина. Тематика экспозиции будет сменяться каждые 2 недели. На протяжении выставки — с ноября 2024 по февраль 2025 — участники из различных креативных индустрий региона смогут представить самые яркие проекты. Также будет сформирован каталог креативных индустрий Самарской области. Чтобы стать частью креативного сообщества, необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?