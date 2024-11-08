Названы победители первого регионального конкурса грантов для креативных индустрий

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области подвело итоги конкурса грантов для креативных индустрий. Поддержку своих творческих проектов получат 20 предпринимателей региона, общая сумма грантов составит почти 10 млн рублей.

"Такой конкурс в нашем регионе мы проводим впервые. На участие в нем мы получили 100 заявок от представителей творческого сектора. По результатам презентаций конкурсная комиссия отобрала 20 победителей. Поздравляем авторов проектов и уверены, что финансовая поддержка региона поможет намного быстрее реализовать их идеи. А креативные индустрии Самарской области будут развиваться", — отметил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Список победителей опубликован на сайте регионального минэка. Их проекты связаны с созданием кино, разработкой программного обеспечения, производством одежды и обуви, гастрономией и др.

"Безусловно, очень рада такому результату — это большая поддержка и вместе с тем, ответственность, — делится обладатель гранта, дизайнер Дина Базарбаева. — Благодаря гранту я смогу сделать свою одежду более доступной, за счет увеличения количества выпускаемых товаров, расширения размерного ряда. Часть средств потрачу на продвижение своего бренда, чтобы наладить коммуникацию и привлечь новых клиентов".

Участники защищали свои проекты перед экспертной комиссией, которая оценивала их по различным критериям: опыт работы в креативных индустриях, бизнес-план, актуальность, креативность. Полученный грант предприниматели могут направить на аренду, ремонт помещения, на приобретение сырья, оргтехники и мебели, оформление результатов интеллектуальной деятельности, и др. Эта мера поддержки реализуется по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

"Когда два года назад в интервью меня спросили, какими мерами господдержки я пользуюсь, я поняла, что не использую эти возможности. С тех пор я начала активно пользоваться поддержкой от государства. И этот грант — как раз такой случай. Я очень рада. И считаю, что это правильно, регион должен поддерживать активных предпринимателей, тех, кто не боится развиваться и пробует что-то новое", — рассказывает Ирина Шарова, основательница ювелирного бренда.

Также предприниматели Самарского региона могут принять участие в выставке креативных индустрий, которая проходит в музее имени Алабина. Тематика экспозиции будет сменяться каждые 2 недели. На протяжении выставки — с ноября 2024 по февраль 2025 — участники из различных креативных индустрий региона смогут представить самые яркие проекты. Также будет сформирован каталог креативных индустрий Самарской области. Чтобы стать частью креативного сообщества, необходимо зарегистрироваться по ссылке.