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Финансы Экономика и бизнес

JAC K7 с дополнительной выгодой 500 000 рублей на лизинг в CARCADE

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лизинговая компания CARCADE и ООО "ДЖАК АВТОМОБИЛЬ" объявляют об обновлении специальной программы финансирования тягачей марки JAC. Количество транспортных средств ограничено.

В рамках предложения клиенты CARCADE могут приобрести седельный тягач JAC K7 2023 года выпуска с использованием повышенной скидки-субсидии в размере 500 000 рублей. Скидка будет учтена в счёт аванса в рамках лизингового договора на новую технику — т. е. клиент после согласования сделки оплачивает первый платёж уже за минусом суммы предоставленной субсидии. На остальные комплектации, входящие в программу, в том числе K7 2024 года выпуска, размер субсидии составит 300 000 руб. Акция распространяется только на новую технику в наличии либо в поставке через организатора специальной программы.

Финансирование доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, регистрация ТС в ГИБДД и Гостехнадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Подробные условия программы уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5yssnyE

ИНН 3905019765

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