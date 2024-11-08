JAC K7 с дополнительной выгодой 500 000 рублей на лизинг в CARCADE

Лизинговая компания CARCADE и ООО "ДЖАК АВТОМОБИЛЬ" объявляют об обновлении специальной программы финансирования тягачей марки JAC. Количество транспортных средств ограничено.

В рамках предложения клиенты CARCADE могут приобрести седельный тягач JAC K7 2023 года выпуска с использованием повышенной скидки-субсидии в размере 500 000 рублей. Скидка будет учтена в счёт аванса в рамках лизингового договора на новую технику — т. е. клиент после согласования сделки оплачивает первый платёж уже за минусом суммы предоставленной субсидии. На остальные комплектации, входящие в программу, в том числе K7 2024 года выпуска, размер субсидии составит 300 000 руб. Акция распространяется только на новую технику в наличии либо в поставке через организатора специальной программы.

Финансирование доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, регистрация ТС в ГИБДД и Гостехнадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Подробные условия программы уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.