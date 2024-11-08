Жительница Самары потеряла 200 тыс. руб., пытаясь записаться на маникюр

В Самаре 22-летняя местная жительница стала жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Девушка хотела записаться на маникюр в салон красоты. В соцсети она увидела объявление об акции "приведи подругу и получи два маникюра по цене одного" и связалась с "администратором". Девушке ответили, что акция действует последний день, и предложили внести предоплату. Потерпевшая согласилась, перешла по присланной ссылке и ввела данные банковской карты. После этого с ее счета списали 200 тыс. рублей.