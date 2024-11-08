16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Из-за инцидента с воспитательницей в самарском детсаду возбудили уголовное дело "Ты уже всех тут достал": самарские следователи заинтересовались видео, на котором воспитатель насильно укладывает спать ребенка В Самарской области вычислили воришку, за которым охотились 4 года Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела, в котором приезжий избил в магазине тольяттинца В Самаре возбудили уголовное дело из-за дорожного конфликта с участием мигрантов

Преступления Происшествия

Жительница Самары потеряла 200 тыс. руб., пытаясь записаться на маникюр

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре 22-летняя местная жительница стала жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Девушка хотела записаться на маникюр в салон красоты. В соцсети она увидела объявление об акции "приведи подругу и получи два маникюра по цене одного" и связалась с "администратором". Девушке ответили, что акция действует последний день, и предложили внести предоплату. Потерпевшая согласилась, перешла по присланной ссылке и ввела данные банковской карты. После этого с ее счета списали 200 тыс. рублей.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1